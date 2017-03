Kaja Kallas: valimisi võib mõjutada ka EL-i eesistumine

Hannes Rumm tõi Vikerraadio saates "Samost ja Rumm" välja, et praeguse seisuga on olukord enne kohalikke valimisi Tallinnas selline, et nagunii võidab Keskerakond, Reformierakond on suhteliselt kindlalt teisel kohal ning ning ülejäänud konkurendid on selgelt maas.

Teine sellenädalane saatejuht oli Kaja Kallas, kes tõdes, et valimisteni on veel aega ning ka Keskerakonnal on tema hinnangul suhteliselt vara hõisata.

"Kui vaatame, kuidas inimesed oma valikuid teevad, siis praeguste küsitluste järgi küsitakse, millist erakonda te eelistate, aga valimistel hakkavad väga palju mängima ikkagi inimesed ehk mis piirkondades mis nimed on ja kas inimesed neid toetavad või mitte. /.../ Arvan, et see kui tugevad on nimed, kes nimekirju veavad, on ka päris olulise tähtsusega ja seda me praegu ikkagi ei tea," selgitas ta.

Ta lisas, et Keskerakonnal kui valitsuse juhtival parteil on sügisel lisaks valimistele vaja vedada ka Eesti eesistumist Euroopa Liidus.

"See tähendab, et ministrid peavad pidevalt viibima Brüsselis, samas kui meie, kes oleme opositsioonis, saame kohapeal kogu aeg lõbusalt valijatega suhelda ja võib-olla see muudab ka olukorda," rääkis Kallas.

Hannes Rumm selles suhtes Kaja Kallasega sama meelt ei ole. Küll aga tõdes ta, et samaaegselt valimiste ja eesistumisega tegelemine on poliitikutele suur koormus.

"Kui rääkida varasemate eesistujatega ja küsida, mida nad kindlasti soovitavad, et eesistumise ajal ei toimuks, siis nad ütlevad kahte asja: et ei oleks valimisi ja valitsuse vahetust, sest need ajavad kogu süsteemi nihkesse. Meil on küll kohalikud valimised, mitte üleriiklikud, nii et võib-olla need selles mõttes eesistumist nii palju ei mõjuta, aga siiski peavad inimesed oma koormust jagama," lisas Kallas.

Kallas: eesti ja vene valijate põhjal vastandamine lõhestab riiki

Kaja Kallas rääkis saates, et tema on Reformierakonna valimisnimekirja suhtes optimistlik.

"Kui varasemalt on meid kammitsenud see, et oleme valitsuses ja ministritel ei sobi võib-olla kandideerida kohalikel valimistel nii suure koormusega või igal juhul seda asja vedades, siis nüüd meil seda kammitsat ei ole. Ma arvan küll, praegu paistab asi päris hea, et me saame väga head nimekirjad kokku," ütles Kallas ja lisas, et erakond kavatseb teha tugeva tulemuse selleks, et Keskerakonna ainuvõimu enam Tallinnas kehtestada ei saaks.

"Arvan, et see on isegi täiesti reaalne," märkis ta.

Rumm oli selle seisukoha suhtes kahtlev. Tema hinnangul on Reformierakonna Tallinna esinumbri Kristen Michali minevikus kõigist teistest võimalikest linnapeakandidaatidest kõige rohkem nn luukeresid kapist välja pudenemas.

"Ma jätkuvalt usun, praeguse seisuga tundub, et see ei väära Reformierakonna teist kohta, küll aga mõnevõrra mõjutab häältesaaki ja teeb selle kehvemaks kui võiks tegelikult olla mõne plekitu esinumbri puhul," ütles Rumm.

Kallas jällegi vaidles sellele vastu, öeldes, et teised kandidaadid on läbi uurimata ja pigem võib just nende puhul luukeresid pudenema hakata.

Kallase hinnangul on kohalikel valimistel küsimus selles, kuidas Reformierakond vastandub Keskerakonnale.

"Neid vastandumise aluseid on väga palju. Kas või korruptsioon, mis tuleb Tallinnas nüüd välja prügimajanduses ja sellistes valdkondades - selle põhjalt saab vastanduda. Aga saab vastanduda ka "seisev linn" versus "uuenduslik, arenev linn". Aga mida ma kindlasti ei tahaks näha, on vastandumine eestlased versus venelased. /.../ See oleks minu meelest olemuslikult vale. See lõhestab meie riiki ja on ebavajalik," rääkis ta.