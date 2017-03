Juncker: surmanuhtluse taastamine Türgis on EL-i jaoks punane joon

Euroopa Komisjoni juht hoiatas pühapäeval, et surmanuhtluse taastamine Türgis oleks punane joon riigi Euroopa Liidu liitumise kõnelustes.

"Kui surmanuhtlus Türgis taastatakse, siis viiks see läbirääkimiste lõppemiseni," lausus Jean-Claude Juncker päevalehele Bild. Komisjoni juht nimetas sammu punaseks jooneks.

Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani sõnul ootab ta, et parlament kiidab surmanuhtluse taastamise heaks pärast 16. aprillil toimuvat põhiseadusreferendumit, millega tahetakse laiendada riigipea võimutäiust.

Juncker ütles, et kuigi surmanuhtluse taastamine on punane joon, on ta vastu Türgi liitumiskõneluste täielikule peatamisele.

"Pole mitte mingit mõtet üritada rahustada [Erdogani] närve peatades läbirääkimised, mida isegi ei toimu," ütles Juncker.

Türgi tühistas surmanuhtluse 2004. aastal ja EL on korduvalt öelnud, et selle taastamine peataks liitumiskõnelused.

Türgi ministrite sõnul peavad nad reageerima avalikkusele, mis nende hinnangul nõuab surmanuhtluse taastamist juulis toimunud riigipöördekatse korraldajate karistamiseks.

Türgi ja mitme Euroopa riigi vahel puhkes diplomaatiline kriis, kui Saksamaa ja Holland keelasid Türgi ministritel teha nende riigi pinnal kihutustööd referendumi toetuseks.

Vastuseks ähvardas Türgi siseminister Süleyman Soylu hakata saatma iga kuu 15 000 põgenikku EL-i territooriumile. See paneks ohtu Ankara ja Brüsseli vahel mullu sõlmitud rändeleppe, millega pidurdus Türgi ja Egeuse mere kaudu Euroopasse liikunud põgenikevool.

"Türgi ei tagane leppest, isegi kui Erdogan on mulle mitu korda öelnud, et ta tahab seda teha," lausus Juncker. Türgil pole mitte mingit huvi anda kontroll oma piiride üle inimkaubitsejatele ja kurjategijatele, lisas ta.