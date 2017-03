Urmas Ott: propagandaga vastu vahtimist – Jüri Ratas, kas see ongi te tugi?

Sattusin lugema kevadiselt rohelisest naistepäeva Kesknädalast ühte lugu, mis vaatas otsa kohe päris avaleheküljelt. Lugema sundis asjaolu, et nägin antud loos mitu korda sõna Kaitseliit.

Kaitseliitlasena tekkis kohe uudishimu, et mida siis Kesknädal küll nüüd antud struktuurist head kirjutab. Kahjuks miskit head ma välja lugeda ei suutnud, hoopis pettusin ja solvusin.

Peaministrierakonna leht oli otsustanud rünnata Kaitseliidu vabatahtlike loodud blogi propastop.org. Halvustati veebikeskkonda, mille eesmärk on kaasa aidata Eesti turvalisusele inforuumis. Leht süüdistas antud blogi ning selle pidajaid (kaitseliidu vabatahtlikke) demokraatia ohustamises, sõnavabaduse piiramises ja venelaste ahistamises.

Mulle on mõistetamatu, miks ühe Eesti erakonna väljaanne võtab eesmärgiks tunda näiteks muret, miks on Vene propagandakanal Sputnik mustas nimekirjas? Miks võtab Kesknädala toimetus selliste venemeelsete väljaannete eest sõna ning annab võimaluse neil oma veergudel levitada arvamust, et Eestis peetakse Vene meedia vastu sõda, piiratakse sõnavabadust ja survestatakse ajakirjanikke.

Kõige hullem, et kahjustatakse Kaitseliidu mainet ning üritatakse luua sellest struktuurist muljet kui mitteusaldusväärsest organisatsioonist.

Miskit pole parata, aga kogu seda jama lugedes meenub Keskerakonna koostööprotokoll Ühtse Venemaaga.

Kahju, et valitsuserakond ei taha seista ühtse Eesti eest, vaid jätkuvalt lõhestab meie ühiskonda. Miks ei pingutata ega aidata kaasa venekeelse kogukonna lõimumisele? Kas tõesti tuleb võimu nimel Tallinnas ja Toompeal rünnata meid, kes me vabatahtlikult oma kodumaa kaitsesse tohutult tunde ja energiat panustame?

Jüri Ratas, külastades äkkõppuses „Okas“ osalenud Võrumaa maleva lahingkompaniid, lubasite te meid toetada. Kas siis selline teie toetus ongi?

ERR.ee võtab arvamusartikleid ja lugejakirju vastu aadressil arvamus@err.ee. Õigus otsustada artikli või lugejakirja avaldamise üle on toimetusel.