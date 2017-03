USA ja Saksamaa vaidlevad rahaliste kohustuste üle

Trumpi süüdistus oli Twitteris vaid päev pärast kohtumist Saksa liidukantsleri Angela Merkeliga. Ta kirjutas, et Saksamaa on NATO-le võlgu ning leidis, et Berliin peaks Washingtonile kaitse pakkumise eest maksma. Saksa kaitseminister rõhutas vastulauses, et kaitsekulud sisaldavad veel ÜRO rahuvalvet, missioone Euroopas ning panust võitlusesse terrorismi ja ISIS-ega.