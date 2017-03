Venemaa autojuhid protestivad streigiga riigiteede kasutustasude vastu

Venemaa veoautojuhid plaanivad aprillis korraldada üleriigilise streigi, et protestida riigiteede kasutustasu tõstmise vastu. Valitsus järele ei anna ja väidab, et kogutav tasu läheb teede renoveerimiseks, sest asfalt laguneb suurte veokide rataste all.

Venemaal on umbes kuussada tuhat raskeveokit. Enamik neist kuulub eraettevõtjatele. Just nemad kavatsevadki võidelda Venema valitsuse vastu, kes tahab tõsta riigiteede kasutustasu.

"98 protsenti inimestest toetavad meid. Autojuhid on valmis seisma ja seisavad, nad võitlevad lõpuni. Peale selle hakkasid juba sel nädalal meiega liituma suured ja keskmised firmad. Need on firmad, kus on 20-30 autot. Nad panevad uksed kinni ja saadavad inimesed tasustamata puhkustele," rääkis Venemaa autovedajate ühenduse juhatuse liige Sergei Vladimirov.

Protestijate peamine nõue on kaotada poolteist aastat tagasi sisse viidud Platoni süsteem, mis vastutab teede kasutustasu kogumise eest. Alates 15.aprillist on tasu praeguse pooleteise rubla asemel kolm rubla ja kuus kopikat kilomeetri eest ehk umbes viis eurosenti. Võib küll tunduda väike summa, kuid veondus on Venemaal juba praegu kahjumlik. Autojuhtidel tuleb lisaks tulu- ja transpordimaksule tasuda ka kütuseaktsiisi.

"Me rääkisime alguses, kui Platon sisse seati: lisage pigem paar rubla aktsiisile! Sellest piisaks, et ilma Platonita hakkama saama. Aga ei! Tõsteti aktsiisi ja veel seati sisse Platon. Ja aktsiisile ei lisatud mitte kaks, vaid neli rubla, kui ma ei eksi. Neli rubla aktsiisi juurde! Ja me kõik maksame seda. Kuidas inimesed peavad töötama? Kõik läheb kallimaks," rääkis Dagestani autovedajate ühenduse esindaja Rustam Mallamagomedov emotsionaalselt.

Aprilli alguseks planeeritud autovedajate streik võib organisaatorite sõnul mõjutada kõiki Venemaa elanikke.

"Streik kestab vähemalt ühe kuu. Põhjus on lihtne. Me saame aru, et kui me seisame kaks päeva, kaup kauplustes otsa ei saa. Võib-olla ainult kiiresti riknev kaup. Sellepärast see ongi pikk streik," põhjendas Venemaa autovedajate ühenduse esimees Andrei Bažutin.

Valitsus väidab, et lisatasu läheb teede mastaapsele remondile kogu Venemaal. Autojuhid aga jäävad oma arvamuse juurde.

"Sellises majandusolukorras, kuhu meid on aetud, autovedaja töötada ei saa. Ja seda segadust ei tekitanud meie, seda tegi transpordiministeerium," rõhutas Bažutin.

Organisaatorite sõnul on autojuhid valmis ka enamaks kui vaid streik. Ollakse valmis minema miitingutele ja ka blokeerima veokitega teid.