Yana Toomi valimisringkond selgub pärast Narva piirkonna konverentsi

Keskerakonna juhatuse liige Yana Toom ütles "Aktuaalsele kaamerale", et ta on huvitatud kandideerimisest Tallinna linnapea kohale, kuid otsuse teeb erakond. Keskerakond on pakkunud Toomile võimalust kandideerida sügisel toimuvatel kohalikel valimistel nii Narvas kui ka Põhja-Tallinna valimisringkonnas.