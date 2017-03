Esimene IT-firma avas Pärnus oma harukontori

Proeksperdi harukontor avati 15. veebruaril. Kontori sisustamine osaliselt veel käib, aga kuus inimest juba töötab. Ideele Pärnusse püsiv kontor rajada tuli firma tooteomanik Kunnar Kukk. Kahe aasta eest oli neil Pärnus suvekontor ja sealt sai asi alguse.

"Proeksperdi üks filosoofia on see, et meil on võimalik avada kontoreid linnades, kus me soovime. Tingimuseks on viis inimest. See on Eestis teada ka laiem probleem, et IT-sektorisse on üsna raske häid töötajaid leida, aga siiski tänu sihtotsingule ja avalikule kampaaniale me suutsime need viis inimest leida ja täna on meil ka kuues inimene tööl siin," selgitas Proeksperdi tooteomanik Kunnar Kukk.

Kui valitsus kavandab riigiametite pealinnast väljakolimist niiöelda käsu korras, siis seal see nii ei käinud.

"Meie olime omal initsiatiivil. Mõtlesime, et miks mitte avada kontor ka Eesti ühes parema elukeskkonnaga linnas Pärnus," põhjendas Kukk.

Üks töötaja käis varem Vändrast Tallinnasse tööle.

"Ma umbes kolm aastat tagasi kolisin Vändrasse, sai otsus vastu võetud, et aitab küll linnaelust. Ja kui tekkis võimalus ka Pärnusse kontorisse tulla, siis võtsin kohe otsast kinni. Ikkagi kaks korda lühem tee käia," põhjendas ettevõtte tarkvaraarendaja Priit Rebina.

Kui elukeskkond on hea ja lasteaiakohad olemas, siis näiteks büroopinda, kus oleks kiire internetiühenduse võimalus, tuleb otsida tikutulega. Seda Pärnu probleemi tunnistab ka linnavalitsus, aga uued kontorihooned on valmimas ja ettevõtete huvi suur.

"Uute ettevõtete puhul meil ikkagi igal kuul on mingeid uusi kontakte uute võimaluste osas. Täna küll ühtki nime avaldada veel ei saa, aga mitmed neist ootavad uute kontorihoonete valmimist," kinnitas Pärnu abilinnapea Rainer Aavik.