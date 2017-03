Toomi poliitilised konkurendid tema Süürias-käike heaks ei kiida

Keskerakondlane Yana Toom kutsus oma Euroopa Parlamendi liberaalide frakltsioonikaaslase, reformierakondlase Urmas Paeti vaidlema teemal, milline on väljapääs Süüria kriisist.

Yana Toom on viimaste kuude jooksul külastanud Süüriat kolm korda ning kohtunud ka Bashar al Assadiga. Yana Toom on veendunud, et Euroopa Liit hakkab peagi Assadiga läbirääkimisi pidama. Tal on argument - Tšehhi saatkonda Bagdadis pole kunagi suletud, Rumeenia ja Bulgaaria aga on oma esindused avanud. Assad ei kao kuskile, sellest on hakatud Euroopas aru saama, ütleb Toom.

"Euroopa Liit lähtus valest rehkendusest, et on olemas opositsiooniliidrid, kes tulevad Assadi asemele. Aga nendel inimestel ei olnud paraku nii suurt toetust. Ja asi ei ole üldse selles, kas Assad on hea või halb. Ta on ilmalik valitseja, mis on selles piirkonnas äärmiselt oluline," rõhutas Toom.

Reformierakondlane Urmas Paet oma Brüsseli fraktsioonikaaslase Süüria-gastrolle heaks ei kiida. Ta leiab, et Euroopa Parlamendi liikmed ei peaks suhtlema valitsusega, mida kahtlustatakse sõjakuritegudes. Pealegi - kuni Euroopa riigid lihtsalt ootavad ja Süüria naabrid pole end konflikti lahendamise nimel tõsiselt kokku võtnud, on europarlamendi liikmete Süüria vahet saalimisest vähe tolku.

"Nii kaua, kui ei ole mingit rahvusvahelist suundagi kokkuleppeks, on selge, et nii Vene kui Süüria võimud ja nende propaganda kasutab iga sellist visiiti oma huvides - näete, et nüüd Euroopa Liit ja Euroopa Parlament toetab ka Assadi," hoiatas Paet.

"Toimiv lahendus Süüria konfliktile on võimalik ainult siis, kui ühismeele leiavad sellised olulised Süüria naaberriigid nagu Türgi, Iraan, aga ka Saudi Araabia. Nii kaua, kuni ühismeelt ei teki - ükskõik, kas läbi ÜRO vahenduse, Venemaa või USA või ka Euroopa Liidu tegevuse, seni on naiivne arvata, et Assadi ärakuulamine tooks lahenduse," leiab ka Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (IRL).

Yana Toom oli kutsunud konverentsi juhatama Eerik Niiles Krossi. Too ütles, et regioonis rahu saavutamiseks tuleb heaks teha ülekohus, mis on lääneriikide poliitika tõttu osaks saanud arvulises enamuse olevatele, kuid praegu rõhutud sunniitidele.

"Alaviitlik, selline poolšiiitlik Assadi valitsus Süürias, nüüd juba kümnendat aastat šiiitlik valitsus Bagdadis represseerib sunnisid. Ja samas nii ISIS kui Al Qaida - kõik need terroristlikud organisatsioonid on laias laastus sunniitlikud. Nii et läbi peaks rääkima, kokkuleppeid tuleb saavutada niimoodi, et sunnide huvid oleks kaitstud," selgitas Riigikogu väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross (RE).

Auditoorium kuulas ettekandeid huviga ning kommenteeris emotsionaalselt. Kohaletulnute hulgas oli siiski rohkem Yana Toomi kui Urmas Paeti või Eerik-Niiles Krossi valijaid.