Peaminister lubas haldusreformiga rahulolematutele tulevikus abi

Tegelikult soovisid peaminister Jüri Ratas ja riigihalduse minister Mihhail Korb kohtuda vaid vallavolikogu liikmetega. Aga vallamaja ette oli kogunenud hulk rahvast, kes peaministrit oodates omavahel ägedalt vaidlesid. Sauga vald on vabatahtlikult ühinenud Tori, Sindi ja Arega, aga Pärnuga piirnevate külade elanikud pole sellega rahul.

Alguses põgusalt rahvaga vestelnud peaminister Ratas ja minister Korb pidasid seejärel üle tunni aja nõu volikogu liikmetega, keda 13 oli kohal kaheksa. Osa rahvast ootas vallamajas.

"Tänasel hetkel me saame tegutseda selle seaduse raames, mis riigikogu on ette andnud. See seaduseraam annab võimalused kohalike omavalitsuste volikogudele. Tõsi on see, et 15. aprillini volikogud saavad oma otsuseid langetada. Valitsus saab hoopis jõulisemalt tegutseda 1. jaanuarist. Kui väga suur hulk inimesi või külade esindajaid valitsuse poole pöörduvad, on see meie jaoks oluline signaal," andis Ratas mõista, et soovi korral on väljapääs võimalik.

Peaminister ütles rahvale, et Eesti on demokraatlik riik ja elanikud on ise endale volikogu liikmed valinud. Saugaga sarnaseid probleeme on Eestis rohkem kui kahekümnes vallas ja haldusreformi seadust menetledes ei osatud neid kahjuks ette näha.

"Mul on hea meel, et vähemalt selle asjaga tegeldakse, et tegeldakse olukorraga, mis on tekkinud seoses haldusreformiga Sauga vallas. See on juba edasiminek. Ja ma tänan ka väga inimesi, kes on tulnud ja oma meelt avaldanud, et nad ei ole nõus volikogu valitud suunaga," ütles Sauga valla elanikust meeleavalduse korraldaja Andres Mõis.

Elanikud tõdesid ka, et kahjuks polnud haldusreform teemaks eelmiste kohalike valimiste ajal, siis olnuks võimalus oma seisukohti kujundada.