Kalju Komissarov saadeti Ugalast viimsele teekonnale

"Sinu elutöö on professionaalsus ja inimlikkus. Professionaalsus on pealiskaudsuse puudumine;" ütles hüvastijätuks Eesti Teatriliidu esimees Ain Lutsepp.

"Aitäh sulle nende õpetussõnade eest, selle eest, et kõige selle karususe juures oli sinus tohutult palju armastust ja mõistmist," hüüdis järele kultuuriminister ja Kalju Komissarovi õpilane Indrek Saar.

"Mitte õpilane ei vali õpetajat, vaid õpetaja valib õpilase. Tema on see, kes meid märkab ja ütleb, et see on huvitav kutt või see on kihvt plika," ütles Tallinna Linnateatri peanäitejuht, Kalju Komissarovi õpilane Elmo Nüganen. "Siin laval on aga need inimesed, kelle siia on toonud Kalju. Tema näitas näpuga meie kõigi peale mingil hetkel. Tema valis meid välja."

"Ma olen veendunud, et see kool kestab edasi. Sest sa oled õpetanud ka õpetajaid inimeseks olema, professionaaliks olema. Ja kõik see on sinu õpilastele edasi antud," lausus Viljandi Kultuuriakadeemia etenduskunstide osakonna juhataja Garmen Tabor.