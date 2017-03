Politseis alustasid väljaõpet neljajalgsed töötajad

Tänavu lisandub politsei- ja piirivalveameti (PPA) teenistujate ridadesse seitse neljajalgset töötajat. Kaks neist, üks saksa lambakoer ja üks belgia lambakoer on juba kohal. Suuremalt jaolt on koerad pärit Soomest, kuid neid on tulnud ka Saksamaalt, Rootsist ja Taanist.

"Kutsikad me võtame üldjuhul 8-nädalaselt endale. Ja 8-nädalaselt anname kohe ka uuele koerajuhile, siis see side koera ja koerajuhi vahel tuleb tihedam või on parem ja praktiliselt kohe, nii kui ta koerajuhile üle antakse, hakkab ta ka õppima ja saama oma õpet," tutvustab PPA koerte logistik Tõnu Tänav. "See õpe on ju pidev. Kui öeldakse, et inimene õpib kogu elu, nii ka koer õpib tegelikult kogu oma elu."

Tänav tõdeb, et tegelikult oleks teenistuskoeri vaja rohkem kui praegu on.

"Aga nendele kõikidele koertele on vaja ju ka peremeest ehk siis koerajuhti. Koerajuhtide leidmisega on juba natukene keerulisem probleem," selgitab Tänav. "See, et ta peab olema politseiametnik, see on üks asi, aga see, et ta peab olema ka nn koerainimene, seda on juba raskem leida. Ta peab, nagu öeldakse, 24/7 temaga tegelema."