Ilm läheb kuivemaks ja soojemaks alates neljapäevast

Esmaspäeval liigub kõrgrõhuhari Soome ja Baltimaade kohalt itta. Norra merele jõudnud aktiivse madalrõhkkonna lohk koos lörtsi- ja vihmasajuga aga liigub päeval üle Läänemere Baltimaadele. Sajab enamasti pärastlõunal nii meil kui Lätis ja Leedus. Teisipäeval liigub Norra lõunaosa kohale uus osatsüklon ja selle sajuala liigub öösel üle Lõuna-Skandinaavia, päeval tuleb pilves ja sajuse ilmaga leppida ka Baltiriikides. Soojem õhk jääb kaugemale Kesk-Euroopasse.

Eeloleval ööl on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Kohati tekib udu ja on ka jäiteoht. Puhub muutliku suunaga tuul 1-5 m/s. Külma tuleb -2 kuni -4 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on vähese pilvisusega sajuta ilm, mõnel pool võib olla udu. Tuul on muutliku suunaga 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.

Ennelõunal pilvisus tiheneb. Saartelt algav vihma- ja lörtsisadu levib pärastlõunal üle Eesti. Puhub lõunakaare tuul 2-7 m/s. Sooja on oodata 2 kuni 7 kraadi.

Teisipäeva hommikul sajab saartel lörtsi ja vihma, päeval levib sadu üle Eesti itta. Pärastlõunal aga läänepoolt alates sadu lakkab. Sooja on tulemas viie kraadi ringis.

Kolmapäeval on pilves selgimistega ilm ning mitmel pool sajab enamasti vihma. Termomeetrinäidud jäävad +2 ja +7 kraadi vahele.

Nädala teine pool tuleb nii kuivem kui ka soojem. Neljapäeval ja reedel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm ning sisemaal võivad mõnes paigas termomeetrinäidud kerkida üle kümne soojakraadi. Tuul püsib neil päevil enamasti nõrk või mõõdukas, vaid kolmapäeval on rannikualadel edelatuul puhanguti kuni 20 meetrit sekundis.