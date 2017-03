Iisraeli peaminister ähvardas ennetähtaegsete valimistega

Iisraeli ajakirjandus edastas Netanyahu ähvarduse saata valitsus laiali, kui riiklikku ringhäälingukorporatsiooni (PBC) enne selle plaanitud algusaega 30. aprillil laiali ei saadeta.

Netanyahu, kelle Likudi parteil on knessetis napp enamus, on olnud pikka aega uue rahvusringhäälingu vastu.

"Olukord, kus Likud täidab kõiki koalitsioonileppeid, kuid väikeparteid ei pea enda omadest kinni, ei ole jätkusuutlik," ütles Netanyahu pärast tüli rahandusminister Moshe Kahloniga, kelle Kulanu erakonnal on parlamendis kümme kohta.

Mitu ajakirjandusväljaannet oletas, et peaminister vallandas sihilikult valitsuskriisi, et juhtida tähelepanu kõrvale enda suhtes jätkuvalt korruptsiooniuurimiselt. Teine politseiuurimine käib seoses kahtlusega, et Netanyahu lubas kohalikule ajalehele kehtestada konkurentidele piirangud vastutasuks tema tegemiste positiivse kajastamise eest.

Prokuratuur peaks lähinädalatel otsustama, kas Netanyahu vastu esitatakse uurimise järel süüdistused, mis võib valitsuse tõsiselt kõikuma lüüa.

Peaminister ise on kõik kahtlustused tagasi lükanud.

Iisraeli viimastest valimistest on möödas kaks aastat ja järgmised peaksid toimuma 2019. aasta novembris.