Brasiilias lasub 21 lihatööstusel kahtlus halvaks läinud liha eksportimisel

Brasiilia president Michel Temer rahustab riike, kes on mures teadete pärast nagu ekspordiks Brasiilia tahtlikult halvaks läinud looma- ja linnuliha.

Presidendi sõnul on Brasiilias üle 4800 lihatööstuse, probleemid puudutavad neist vaid 21 tööstust, millest omakorda vaid kuue liha on müüdud välismaale, vahendasid ERR-i teleuudised.

Korruptsioonikahtluse tõttu on Brasiilia rohkem kui 11 000 sanitaarinspektorist alustatud juurdlust 33 suhtes.

Reedel lahvatanud skandaali keskmes on politsei teade, et mõned lihatööstused on korrumpeerunud sanitaarametnike abil võltsitud dokumente kasutades müünud välismaale roiskunud või salmonellapisikuid sisaldavat liha.