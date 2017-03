USA luurejuhid annavad Venemaa sekkumise asjus kongressile aru

Kaks USA luurejuhti annavad esmaspäeval kongressi ees tunnistusi Venemaa võimaliku presidendivalimistesse sekkumise ning president Donald Trumpi väite kohta, et eelkäija Barack Obama tema telefoni pealt kuulas.

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey ning riikliku julgeolekuameti (NSA) juht admiral Mike Rogers annavad tunnistusi kongressi luurekomitee erandlikul avalikul kuulamisel, vahendas BBC.

Jaanuaris teatasid USA luureagentuurid, et Kremli taustaga häkkerid olid murdnud kõrgete demokraatide e-maili kontodele ja tundlikku infot avaldanud, et aidata Trumpil presidendikandidaat Hillary Clintonit võita. Luure Keskagentuuri (CIA), FBI ja NSA raportis seisis, et Venemaa president Vladimir Putin tellis kampaania, mille eesmärk oli valimisi mõjutada.

Alates sellest on Trumpi süüdistatud, et tema kampaaniameeskonnal oli sidemeid Vene ametnikega. Asja uurimist juhivad vabariiklane Devin Nunes ja demokraat Adam Schiff.

Trump on nimetanud uurimist täielikuks nõiajahiks. Venemaa eitab samuti katseid USA presidendivalimisi mõjutada.

Lisaks annavad luurejuhid aru ka Trumpi väite kohta, et Obama kuulas valimiskampaania ajal tema telefoni Trump Toweris pealt. Trump ei ole oma väidete kohta tõendeid esitanud ning nii tema partei kui ka demokraatide kõrged esindajad on seda eitanud.

Avalikul kuulamisel osalevad teiste seas ka CIA endine juht John Brennan, USA endine luurekoordinaator James Clapper ja endine justiitsministri kohusetäitja Sally Yates.