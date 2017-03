Ühendriikide kopterid Black Hawk osalevad Eestis õppustel

Kopterid saabusid Eestisse Läti õhuväe Lielvarde lennubaasist ja kuuluvad USA maaväe 10. lahinglennubrigaadi, mis asus hiljuti teenistusse Euroopasse NATO idaserva kindlustavale operatsioonile Atlantic Resolve.

"Tänapäeval on õhukomponent maaväe lahingutegevuse lahutamatu osa. Kopterid on siin asendamatud koostööpartnerid tankidele ja lahingumasinatele," ütles õhuväe lennubaasi ülem kolonelleitnat Ülar Lõhmus.

"USA maaväel on olemas oma lennuüksused, mille ülesandeks on nii rünnata vastast kui toetada maaväge ka muul viisil, näiteks vägede transpordiga või meditsiinievakuatsiooniga," lisas ta.

Maaväe üldkopter (utility helicopter) Sikorsky UH-60 Black Hawk kuulub firma Sikorsky Aircraft Corporation poolt loodud helikopterite S-70 perekonda, kuhu kuuluvad keskmise suurusega kahe gaasturbiinmootoriga varustatud mitmeotstarbelised kopterid. Neid kasutatakse üksuste transportimiseks, vigastatute evakuatsiooniks, lahingujuhtimiseks ja muudeks ülesanneteks. Reaktiivmürskude, rakettide, pommide ja kuulipildujatega varustatuna on ta aga ka tõhus ründevahend.