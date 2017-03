Süüria armee tegi vasturünnaku Damaskuse kirdeosas

Sõjaväeallikad ja organisatsioon Süüria Inimõiguste Vaatleja (SOHR) teatasid, et armee on tagasi võtnud kõik kaotatud positsioonid, kuid mässuliste kinnitusel on nad suutnud mõnda võidetud piirkonda veel hoida, vahendas Reuters.

Pealtnägijate sõnul on Damaskuse kohal lendamas sõjalennukid, samuti on Jobari ja al-Qabouni linnaosades näha lahingute järel maha põlenud autosid.

SOHR-i andmetel ägedad lahingud kestavad ning armee on andnud üle 500 õhu- ja suurtükilöögi.

Hezbollahi juhitud sõjaväe meediaüksus teatas, et õhurünnakute sihtmärgid on mässuliste varustusteed.

Mässulised ründasid pühapäeval Jobari linnaosa, et teha tagasi Qabouni ja Barza linnaosade kaotus, ütles piirkonnas sõdiva rühmituse komandör Failaq al-Rahman.

Mässuliste pressiesindaja sõnul sundis Süüria armee vasturünnak pühapäeva õhtul mässulisi taganema vähemalt 60 protsendilt aladelt, mille olid päeva jooksul hõivanud.

"Kokkupõrked on keerulised ja selle metsiku pommitamise tõttu pole edusamme tehtud. Pommitamine pole piiratud vaid rindejoonega, kogu öö jooksul pommitas režiim linnu ja külasid Ida-Ghoutas," ütles Rahmani pressiesindaja Wael Alwan.