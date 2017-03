Uudistepäeva kokkuvõte 20. märtsil

Head tööpäeva lõppu! Siin on ülevaade tänase uudistepäeva kõnekamatest teemadest.

Uus valitsuskoalitsiooni kehtestatud madalapalgaliste toetus jõuab sihtrühmani visalt - paljud neist ei pruugi olla teadlikud, et peavad toetust eraldi taotlema, sest automaatselt seda neile arvele ei kanta.

Ehkki riigil on täielik ülevaade oma elanike tuludest-kuludest, mida paljud ka tuludeklaratsiooniga tõendavad, siis selleks, et saada madalapalgalistele mõeldud toetust, ilma taotlust esitamata automaatselt ei saa. Korra välja töötanud rahandusministeerium peab seda igati õigustatuks.

"Madala palgaga töötaja tagasimakse taotlemine on analoogiline tulude deklareerimise ja enammakstud tulumaksu tagastamise menetlusega, kus samuti tuleb tulumaksu tagasisaamiseks esitada taotlus tulude deklareerimise käigus. Seega ei erine tagasimakse menetlus tavapärasest tulude deklareerimise ja enammakstud tulumaksu tagastamise korraldusest. Sisuliselt on need kaks protsessi ühendatud ja taotleja peab tegema taotlemiseks vaid ühe täiendava hiireklõpsu," selgitas rahandusministeeriumi avalike suhete spetsialist Ott Heinapuu ERR.ee-le.

See loogika aga lonkab, sest kui inimene on aasta jooksul töötanud üksnes ühe tööandja juures ega ole teeninud täiendavat tulu, ei teki tal ka kohustust täita tuludeklaratsiooni, seega ei jõua ta ka selle täiendava hiireklõpsuni, mida teha.

Tallinna linnavalitsus otsustas esmaspäeval erakorralisel istungil vabastada Meelis Pai (KE) Tallinna Linnahalli AS-i nõukogu esimehe kohalt.

Tegevlinnapea Taavi Aasa sõnul oli Meelis Pai (49) vabastamise põhjuseks iseendaga sõlmitud tööleping kunstilise juhi ametikoha täitmiseks, kusjuures lepingu tingimustes polnud omaniku esindajaga kokku lepitud.

Aas ütles ERR-i raadiouudistele, et tema kuulis juhtumist juhatuse liikmetelt esmaspäeva hommikul.

"Linnavalitsus ei näinud sellises olukorras muud võimalust, kui Pai tagasikutsumine. Kuna Linnahalli rekonstrueerimine hakkab iga päevaga konkreetsemaks muutuma, pidas linnavalitsus vajalikuks Linnahalli nõukogusse kahe uue nõukogu liikme nimetamise," lisas Aas.

Valga haiglas ründas psühhiaatriapatsient pühapäeva õhtul inimesi, vigastades 12 kannatanut.

Mitmendat päeva ravil viibinud patsient ründas kaaspatsiente ja haiglapersonali kella 22 ja 23 vahel, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Kakluses keegi väga tõsiselt viga ei saanud, kuid 12 inimest vajas esmaabi.

Kuna haiglas nappis intsidendi ajal meespersonali, siis kutsuti kohale politsei, kes rahustas märatsenud patsiendi maha ning ta toimetati Tartu ülikooli psühhiaatriakliinikusse.

Esmaspäeva pärastlõunal maandusid Ämaris esimesed Prantsuse kaitseväelased, kes hakkavad teenima NATO

lahingugrupi koosseisus.

"Me oleme siin näitamaks, et Prantsusmaa panustab NATO liitlaste omavahelisse koostöösse ja et teenida koos oma liitlastega Eestist ja Ühendkuningriigist," ütles Prantsuse kontingendi ülem kolonel Michel de Mesmay.

Ta lisas, et Prantsuse sõduritel on varasemast hea koostöökogemus eestlastega nii Kesk-Aafrika Vabariigist kui ka piraatlusvastaselt operatsioonilt Adeni lahel.

Riigikogu põhiseaduskomisjon kaalus esmaspäevasel istungil muudatuste tegemist presidendi puhkuse regulatsiooni ning peab õigeks presidendi palgalise puhkuse kaotamist.

Põhiseaduskomisjon leiab, et presidendi ametihüvedest tuleb palgaline puhkus kaotada, sest presidendi ameti staatus on 365 päeva aastas. Komisjon saab ise algatada vastava seadusemuudatuse.

"Otsustasime täna põhiseaduskomisjonis konsensuslikult asuda välja töötama eelnõu, millega nimetatud probleemi lahendada. Otsustasime minna seaduste muutmise, mitte põhiseaduse muutmise teed," ütles põhiseaduskomisjoni esimees Ken-Marti Vaher ERR-ile.

Tema sõnul tähendab see, et kaotatakse nii presidendi töökorra kui presidendi ametihüve seadusest puhkuse kui juriidiline mõiste.

Hoolimata sellest, kas akna taga paistis parasjagu Päike, sadas vihma või langes lund, algas esmaspäeval, 20. märtsil kell 12.29 Eestis astronoomiline kevad.

Kevadisel pööripäeval ületab Päikese keskosa ekvaatoril suunaga põhja seniidi. Teisisõnu võinuks Päike paista sel aastal Kesk-Aafrikas keskpäeval inimestele otse lagipähe. Põhjapoolusel ei kao Päike järgmised kuus kuud horisondilt. Lõunapoolusel algas polaaröö.

Kosmosest vaadatuna paistab öö- ja päevapiir pööripäeval vertikaalsena, ühendades põhja- ja lõunapooluse. Samuti viitab kevade saabumisele olukord, kus 23,5° kraadise nurga all paiknev Maa pöörlemistelg ei osuta Päikese suunas ega sellest eemale.

Ilm homme: pilvine ja sajab vihma ning lörtsi

Ennelõuna on pilvine ning sajab vihma ja lörtsi. Pärastlõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub kagu- ja lõunatuul 5–11, rannikul puhanguti 15 m/s, pärastlõunal pöördub järk-järgult edelasse. Õhutemperatuur on 2–7 °C.