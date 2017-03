"Välisilm": Schulz on eriti populaarne noorte hulgas

Nagu uute esimeeste puhul ikka, loodavad ka Saksa sotsiaaldemokraadid, et uus juht toob erakonnale värske hingamise. Schulzi puhul võib see ka tõeks osutuda. Eriti ennustatakse, et tal on annet teiste ideoloogiliselt lähedaste parteidega läbisaamiseks, sest tema varasem poliitiline karjäär hõlmab edukat koostööd Rohelistega, vahendas "Välisilm".

Schulzi sünnipaigas Saarimaal kipub küll sotsiaaldemokraatide asemel võimutsema Vasakpartei. Vasakpartei poliitikud aga on mõista andnud, et just Schulz on see sotsiaaldemokraat, kellega neile meeldiks koostööd teha.

Samas pole ka Schulzi saamine sotsiaaldemokraatide etteotsa kahe vasakjõu suhteid pilvituks muutnud.

"Liitriigi tasemel on meil sotsiaaldemokraatidega endiselt palju tüliõunu: heaoluriik, maksuseadused, Bundeswehri operatsioonid välismaal, relvakaubandus, Euroopa poliitika. Need on suured tüliõunad ja seni pole Martin Schulz mõista andnud, et ta olulisi muutusi sooviks," kommenteeris Vasakpartei kandidaat Saarimaa kohalikel valimistel Oskar Lafontaine.

Schulz on erapoooletult kriitiline kõikvõimalike äärmuslaste suhtes. Tema hinnangul tuleb pingutada, et Saksamaal oleks võimalikult vähe islamiäärmuslust, aga ka toetust immigratsioonivastasele populistlikule parteile Alternatiiv Saksamaale (AfD).

Schulz on teadlik, et konkureerivais ringkondades on kombeks teda ennast populismis süüdistada. Süüdistuse pareerib ta aga väitega, et populismi sildi saab külge igaüks, kes tõesti rahvaga rääkida üritab. Seda ta aga püüab, sest Schulzi ambitsioon on Saksamaa uueks liidukantsleriks saamine.

"Me tahame, et Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei saaks tugevaimaks poliitiliseks jõuks liiduvalimistel, et nad saaks mandaadi muuta see maa paremaks ja õiglasemaks, et nad saaks mandaadi väljendada austust neile, kes selle ära on teeninud. Ja mina, kallid seltsimehed, tahan saada Saksamaa Liitvabariigi uueks liidukantsleriks. Aitäh ja õnn kaasa," kõneles Schulz.

Eriti populaarne on Schulz mõõdukalt vasakpoolsete vaadetega noorte hulgas. Kui Schulz avalikku kohta ilmub, leidub alati trobikond noori, kes temaga koos pilti teha tahavad. Neid on liiga palju selleks, et seda puhtalt turundusnõksuks pidada.

Sotsiaaldemokraatide ja kristlike demokraatide toetuse vahe on viimaste arvamusküsitluste kohaselt vaid üks protsent, seega ei ole endale tulevaks ametiajaks liidukantsleri tooli kindlustanud ei praegune kantsler Angela Merkel ega ka Schultz. AfD äkilist läbimurret praeguste andmete valguses oodata ei ole.