Keskkonnaamet: BWM esitas vigase ja puuduliku jäätmeloa taotluse

Amet märkis, et jäätmeloa taotluse menetlusaeg on kolm kuud alates nõuetekohase jäätmeloa taotluse registreerimisest.

"Seega polnud keskkonnaametil meist mitteolenevatel asjaoludel võimalik puudulikke andmeid esitavale ettevõttele varem jäätmeluba väljastada. Sisuliselt on menetlus seisnud ettevõtte puudulike dokumentide ja aeglase reageerimise tõttu,“ ütles keskkonnaameti jäätmebüroo juhataja Reet Siilaberg.

Keskerakondlasest Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu on öelnud Eesti Ekspressis ilmunud artikli järel, et temal puudub igasugune avalik või varjatud osalus prügifirmas BWM ning kõik vastupidised väited on valed ja eksitava sisuga.

Keskonnaameti teatel ütles Sarapuu, et kui BWM esitas jäätmeloa taotluse eelmise aasta 16. novembril ja loa menetlemiseks on ette nähtud kuni kolm kuud, siis miks seda siiani väljastatud pole.

"Taotluses tuleb esitada dokumendid selle kohta, et jäätmevedaja on hanke korras edukaks tunnistatud ning edastada töövõtuleping. Antud juhul esitas BWM töövõtulepingu, kus puudus lepingu ühe poole, Tallinna keskkonnaameti allkiri. Samuti ei esitanud ettevõte allkirjastatud käskkirja, et just BWM tehtud pakkumus on riigihankes edukaks kuulutatud," selgitas keskkonnaamet.

Hiljem selgus keskkonnaameti andmetel, et esmase taotluse esitamise ajal ei olnudki töövõtuleping veel allkirjastatud ja samuti olid esialgselt esitatud dokumentides täpsustamata süvakogumismahutite tühjendamise teenuse algus- ning lõpuaeg.

"Neli tööpäeva pärast esmase taotluse esitamist palus keskkonnaamet eelnimetatud puudused ettevõttel kõrvaldada, andes BWM-ile selleks aega kolm nädalat. Parandatud ja täiendatud materjalid laekusid aga alles kolm nädalat hiljem – vastus registreeriti 2017. aasta 3. jaanuaril," selgitas keskkonnaamet.

Seejärel selgus keskkonnaameti pressiteate kohaselt, et muudetud oli ka jäätmete käitluskohta, kuhu vedaja pidi jäätmed viima, mistõttu keskkonnaamet saatis täpsustavad küsimused ettevõttele 18. jaanuaril, küsides lisainfot jäätmete vastuvõtukohtade muutmise osas. Tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks oli 6. veebruar, ent BWM esitas lisaandmed ja parandatud jäätmeloa taotluse alles 10. veebruaril.

"Kui ettevõttel ei ole jäätmete vedamiseks jäätmeluba, siis on see ebaseaduslik ja keelatud tegevus," lausus Reet Siilaberg.

Ta lisas, et kui abilinnapea Sarapuul oli vastav info ilma loata tegutsenud ettevõttest, siis oleks ta pidanud sellest teatama keskkonnainspektsiooni, kes teostab järelevalvet keskkonnanõuete täitmise üle.

"Jäätmeluba kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveoks on piirkonnapõhine. Kui BWM-l on jäätmeluba näiteks Tallinna jäätmeveopiirkonnas nr 1, siis see ei tähenda, et ta võib vedu teostada ka Nõmme linnaosa jäätmeveopiirkonnas nr 2," ütles Siilaberg, lisades, et Tallinna keskkonnaamet ei ole antud küsimuses riigi keskkonnaameti poole pöördunud.

BWM jäätmeloa eelnõu on saadetud kõigile tutvumiseks 8. märtsil ning pärast eelnõu avalikustamist 22. märtsil vaadatakse kõik laekunud ettepanekud läbi. Kui ettepanekuid ei laeku, saab riigi keskkonnaamet jäätmeloa väljastada hiljemalt 27. märtsil. Enne loa väljastamist ei tohi ettevõte jäätmeid vedada Nõmme linnaosas.