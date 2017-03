Konkurentide hinnangul võib Elisa laienemine hindu kergitada

Telekomiettevõte Elisa ostab võrgu- ja andmekeskuste lahenduste ettevõtte Santa Monica Networksi Eesti ja Soome äritegevuse, laiendades sellega oma võimekust pakkuda äriklientidele IT-lahendusi. Elisa konkurendid näevad, et turule on lisandunud üks telekomi- ja IT-terviklahenduse pakkuja, kuid teisalt võib turu koondumine hindu kergitada.

Suurtele ja keskmise suurusega ettevõtetele turvaliste andmevõrkude ja IT-taristu lahendusi pakkuv Santa Monica Networks tegutseb peale Eesti ja Soome ka Lätis ja Leedus, kus ettevõtte ostis investeerimisettevõte Livonia Partners, vahendas "Aktuaalne kaamera".

28 miljoni eurose tehinguga tugevdab Elisa oma positsiooni nüüd just äriklientide seas nii Eestis kui ka Soomes. Santa Monica kliendid on näiteks suured telekommunikatsiooni ettevõtted, börsifirmad, pangad, finants- ja haridusasutused ja ka tööstusettevõtted.

"Santa Monica on juhtiv oskaja turvaliste võrkude ja andmekeskuste üleval hoidmises, ülesehitamises, haldamises. See on oskusteave, mida Elisal ka täna on, aga oluliselt vähem. Koos me suudame meie suurtele ja keskmistele ettevõtetele pakkuda oluliselt paremat ja täiuslikumat teenust kui seni," rääkis Elisa Eesti juht Sami Seppänen.

"Ma arvan, et see on märk turu toimimisest ehk IT-turg konsolideerub. Kindlasti fookus on ärikliendil, ärikliendi teenustel. Meie jaoks tähendab see seda, et me hakkame nüüd pakkuma samu teenuseid, mida pakume seni oma klientidele, läbi Elisa. Meil tekib turuvõimekust, meil tekib läbi pikaajalise ja strateegilise investori tugev taust," rääkis Santa Monica Networks AS-i juht Margus Vaino.

Elisa konkurendid Telia ja Tele 2 ostutehinguga turu positsioonide ümbermängimist ei karda. Samas tõi Tele 2 juht Argo Virkebau välja, et ühe turuosalise suureks paisumine võib tähendada hinnatõusu.

"Santa Monica ei ole täna ikkagi telekomiäris olnud ehk et ta on pakkunud võrguseadmeid ja eelkõige olnud seadmete äris ja sinna peale haldusteenuseid. Elisal seisabki ees väljakutse, kuidas kombineerida omavahel kokku telekomteenus ja Santa Monica knowhow ja teadmised. See on päris kõva väljakutse," kommenteeris Telia ärikliendi üksuse direktor Tarmo Kärsna.

"Kliendile on see üldjuhul kahjulik, kui konkurents väheneb. Mida suuremad ettevõtted tekivad, mida vähem on ettevõtteid, seda kallimad on üldjuhul hinnad. Seda näitab turupraktika ka teistes riikides. Seetõttu paljudes naaberriikides konkurentsiamet selliseid ostmisi tegelikult ei kiida heaks," rääkis Virkebau.

Ostutehingu peavad heaks kiitma nii Soome kui ka Eesti Konkurentsiamet. Ilmselt tehakse seda 1. maiks.