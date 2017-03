IKT sektori kasum vähenes aasta lõpus pea 47 protsenti

Sektori müügitulu oli neljandas kvartalis 886 miljonit eurot, mis on 4,6 protsenti rohkem kui 2015. aasta samal perioodil, vahendas "Aktuaalne kaamera".

IKT alal töötas mullu viimases kvartalis keskmiselt 21 600 inimest, aastaga suurenes töötajate arv ligikaudu 1400 inimese võrra.

Sektori palgakulud on aastaga kasvanud 4,4 protsenti 104,8 miljoni euroni.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu presidendi Anneli Heinsoo sõnul ongi kasumi languse üks põhjus palgakasv.

"Peamine põhjus on see, et meil on Eestis liiga vähe väga häid IKT spetsialiste. Mitte ainult Eestis, vaid kogu Euroopas ja kogu maailmas tegelikult. Me võistleme samade ressurssidega, mille nimel võistleb tegelikult kogu maailm," rääkis Heinsoo.

"Seoses sellega on ilmselgelt surve investeeringuteks inimestesse, mis iseenesest on väga positiivne, aga teiselt poolt avaldab see mõju kasuminumbrile just läbi selle, et meie kliendid, keda teenindame näiteks kohalikul turul, ei ole valmis rohkem maksma tunni eest. Ja teiselt küljest, kui läheme erksportima, siis tootearendus võtab omad investeeringud, ka teenustearendus, mida tahame välja pakkuda. Nii et need kõik on kulud," lisas Heinsoo.