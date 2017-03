Yana Toom kandideerib valimistel Põhja-Tallinnas

Ettepaneku nimetada Toom Põhja-Tallinna esinumbriks tegi erakonna esimees Jüri Ratas.

Keskerakonna teatel ütles Ratas, et Yana Toom on kõige tugevam kandidaat vedamaks Keskerakonna nimekirja Põhja-Tallinna linnaosas. "Endise ajakirjaniku ja tundliku sotsiaalse närviga poliitikuna on ta hästi kursis inimeste igapäevamuredega ning oskab neile ka lahendusi pakkuda. Yana Toom on seisnud Eestimaa elanike heaolu eest Tallinna abilinnapeana, riigikogu liikme ning Euroopa Parlamendi saadikuna. Oma pühendunud töö tulemusena on ta pälvinud rahva väga kõrge toetuse,“ rääkis Ratas.

Yana Toom sõnas, et andis nõusoleku kandideerida Põhja-Tallinnas kahel põhjusel. "Kandideerin, et panustada Keskerakonna võitu meie kodulinnas ja mitte lasta poliitilistel rivaalidel lammutada tükkideks suuri asju, mida Eesti pealinnas on tehtud Edgar Savisaare eestvedamisel viimasel aastakümnel. Mis puudutab Narvat – piirkonda, kus ma olen esimees –­ siis mul on hea meel, et siin mõistetakse minu otsust. Tallinn on alati olnud Keskerakonna tugipunktiks. Mõistagi toetan ka narvakaid kohalikel valimistel ega kao kuhugi piirkonnast, kus mind usaldavad nii valijad kui ka erakonna liikmed,“ rääkis Toom.

Varasemalt on Keskerakond nimetanud Mustamäe, Lasnamäe ja Haabersti ringkonna esinumbrid. Mustamäe esinumbrina läheb kohalike omavalitsuste valimistele vastu Tallinna tegevlinnapea Taavi Aas, Lasnamäel abilinnapea Mihhail Kõlvart ning Haaberstis kandideerib riigikogu liige Viktor Vassiljev.