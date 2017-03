Riigikogu komisjonid kavandavad visiite Moskvasse

Riigikogu rahandus- ja majanduskomisjon kavandavad visiite Moskvasse. Rahanduskomisjon tahab kohtuda riigiduuma komisjoniga, majanduskomisjon minna transpordimessile. Riigikogu väliskomisjoni mitmed liikmed on aga hämmingus, et komisjonile pole visiitidest veel midagi räägitud.

Esmaspäeval tegi riigikogu rahanduskomisjoni esimees Mihhail Stalnuhhin (KE) komisjonile ettepaneku pöörduda Vene riigiduuma eelarvekomisjoni poole, et taastada kunagised kontaktid, tehes vastastikku tuvumisvisiite, et rääkida Eesti ja Venemaa vahelistest majandusprobleemidest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ütleks, et sanktsioonid Venemaa suhtes on olnud katastroofiks, väikest viisi katastroofiks meie põllumajandusele. Transiit on meil kokku kuivanud kuuekordselt viimase kuue aastaga," selgitas Stalnuhhin selliste visiitide võimalikku kasu.

Ta lisas, et transiidi käive on üle miljardi euro ja see võiks olla kordades suurem. "Kui praegu sellist juttu, sanktsioonide lõpetamist tõstetakse Ungaris, Hispaanias, Kreekas, mõned poliitikud teevad seda Prantsusmaal ja Saksamaal, siis oleks meil ka vaja mõelda sellest," arvas Stalnuhhin.

Väliskomisjoni liige Eerik-Niiles Kross (RE) meenutas, et Eesti valimistub Euroopa Liidu eesistumiseks ning Euroopa Liit on kehtestanud Venemaa suhtes laialdased majandussanktsioonid, mida Eesti on varasemate valitsuste ajal aktiivselt ja sõnakalt kaitsnud.

"Kui me nüüd hakkame justkui teisest otsast mingisugust bilateraalset diili tegema või proovima Venemaaga, siis see viib igal juhul Eesti välispoliitika vähemasti mingis mõttes mentaalsesse ummikusse," arvas Kross.

Ta lisas, et kui Eesti peaks hakkama oma joont muutma ja sanktsioonide osas järgi andma, oleks tegemist välispoliitilise kursi dramaatilise muudatusega.

"Kindlasti majandussanktsioonid jäävad nii kauaks, kui Venemaa ei ole Ukrainast tagasi tulnud. See on, oli ja jääb," kinnitas majanduskomisjoni esimees Aivar Kokk (IRL).

Ka majanduskomisjon plaanib Moskvasse sõitu. Lõplikku otsust veel pole, kuid minna tahetakse aprillis toimuvale transpordi- ja logistikamessile. Veel nädal tagasi ütles Kokk ERR-i uudisteportaalile, et mõttes on ka kohtumine riigiduuma majanduskomisjoni juhtkonnaga, kuid nüüd väitis ta, et kohtuda tahetakse ainult ettevõtjatega.

"Täna on transiidisektori ettevõtjad esitanud meile palve, et kas majanduskomisjoni liikmed ei oleks valmis tulema nendele messiboksi, et rääkida kohalike ettevõtjatega," selgitas Kokk.

Ta lisas, et komisjonilt küsisid abi Eesti Raudtee, EVR Cargo, Tallinna Sadam ja transpordiliit.

Väliskomisjon tahab Venemaa külastusi arutama hakata sel nädalal.