Tsahkna ettepanekul kutsub IRL kokku suurkogu

Margus Tsahkna ütles esmaspäeva õhtul "Aktuaalse kaamera" stuudios, et kasutas suurkogu kokku kutsumiseks erakonna esimehele antud õigust, kuna soovis sisemise demokraatia arendamisega edasi minna.

"Minu ülesanne viia esimehena ellu neid eesmärke, mida oleme soovinud. Erakond peab olema valmis muutuma," rääkis Tsahkna.

Ta nentis, et IRL-i toetusprotsendiga ei saa rahul olla, kuid ta märkis, et palju parem pole olukord Vabaerakonnal, sotsiaaldemokraatidel ja EKRE-l.

Tsahkna sõnul on IRL ajanud õiget poliitikat, kuid nende sõnumit on vähe kuulda võetud. "Me pole võib-olla oma mainest liiga palju hoolinud. Pean tunnista, et erakonnal on palju ära teha," lausus Tsahkna.

"Räägime ju sama juttu, mis president, et avatud rahvuslusel on selge koht. Minul esimehena on kohustus tõmmata erakond vajalike muudatustega kaasa," ütles Tsahkna.

Seni oli IRL-il kavas suurkogu esimehe ja juhatuse valimiseks kokku kutsuda alles pärast sügisel toimuvaid kohalikke valimisi.