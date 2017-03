Ees ootab heitlik ja lörtsine ilm

Eeloleval ööl üks madalrõhulohk koos sajuga eemaldub. Aga üle Põhjamere on tulekul uus ja tegus osatsüklon, mis liigub teisipäeval Lõuna-Norrasse ja selle lohk üle Läänemere. Lörtsine sadu jõuab juba hommikul saartele ja mandri lääneserva.

Ennelõunal laieneb sadu üle Eesti ning sunnib lõuna- ja kagutuule tugevnema. Pärastlõunal pöördub tuul edelasse ja saab hoogu juurde. Tihedam sadu saab õhtuks läbi. Kolmapäeva ööks niiskust ei lisandu. Edelatuul lõõtsub puhanguti 15, rannikul kuni 20 m/s.

Öö vastu teisipäeva on ilm pilvine, sajab vihma ja lörtsi. Pärast keskööd on enam selgimisi ja saju võimalus on väiksem. Kohati tekib udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on -1..+2 kraadi.

Hommikul jõuab Lääne-Eestisse uus tihe pilvemass. Hakkab lörtsi ja vihma sadama. Ida pool on ilm sajuta. Puhub kagutuul 5-10, saartel puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0..+3 kraadi.

Teisipäeva ennelõuna on pilvine ning sajab vihma ja lörtsi. Pärastlõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s, pärastlõunal pöördub järk-järgult edelasse. Õhusooja on 2..7 kraadi.

Kolmapäeval lõõtsub väga tugev edelatuul. Sadusid on öösel harvem. Päeval pudeneb siin-seal vihma. Sooja on üle 5 kraadi.

Neljapäev tuleb ilus ja näitab päikest. Öö nullilähedane, päevasoe kerkib 7-8 kraadi lähedale.

Reedel on pilvi hõredalt. Öö on miinustes, päeval tuleb 5-6 kraadi sooja.

Laupäev on jahedam. Öö on miinustes. Päev napis plussis ja pilvealune.