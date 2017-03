Tartu linnapeakandidaat on teada vaid Reformierakonnal, teised veel otsivad

Tartus on sügisel toimuvateks kohalike omavalitsuste valimisteks kindlalt teada vaid Reformierakonna linnapeakandidaat, teistes erakondades on kindla kandidaadi nimi veel selgumisel, kuid linnapead otsitakse nii erakondade seest kui väljastpoolt.

Ainsa kindla kandidaadina kandideerib sügisel Tartu linnapeaks Urmas Klaas, kelle jaoks oleks see teine ametiaeg, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Reformierakonnas on olnud selline loogika, et piirkonna esimees peab olema see, kes erakonna viib valimistele vastu," selgitas Klaas.

Teistes erakondades pilt veel nii selge ei ole, kuid mõned nimed on juba välja käidud. Näiteks loodab IRL-i Tartu piirkond linnapeakandidaadina näha kaitseminister Margus Tsahknat. Tema loobumise korral on aga ka teisi variante.

"Neid ei tahaks esialgu välja käia. Las Margus ütleb oma seisukoha ära, kas ta tuleb kandideerima või ei tule.," ütles IRL-i Tartu piirkonna esimees Peeter Laurson.

Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid tahavad linnapeakandidaadi leida praegu linnas juba tegutsevate poliitikute hulgast.

"Kadri Leetma, linnamajanduskomisjoni esimees, siis Gea Kangilaski, Piret Uluots, samuti aselinnapead Jarno Laur ja Jaan Õunapuu," loetles SDE Tartu piirkonna juht Heljo Pikhof.

"Meil on neid kohe päris mitu, kellel on isegi ka kogemused juba linna juhtimise kohapealt olemas, ja veelgi rohkem on neid, kes võiksid sobida sellesse ametisse," selgitas Tartu linnavolikogu keskerakondlasest esimees Vladimir Šokman.

EKRE seevastu ei välista ka täiesti uue inimese kandidatuuri.

"Meil on viimasel ajal liitunud väga mitmeid tublisid inimesi nii ülikoolist, maaülikoolist kui ka kultuuriringkondadest, nii et ma usun, et me valiku tegemisega hätta ei peaks jääma," ütles EKRE Tartu ringkonna esimees Indrek Särg.

Kuu aega tagasi loodud valimisliit Tartu Heaks aga loodab oma linnapeakandidaadi leida väljaspoolt valimisnimekirja.

"Me näeme, et linnapead ja abilinnapead peaksid olema oma ala professionaalid, peaksid omama kogemust suurte organisatsioonide juhtimisel," ütles valimisliidu esinumber Jüri-Ott Salm.

Linnapeakandidaadid peaksid lõplikult selgeks saama suve hakul.