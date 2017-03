Nii EAS kui ka omanik usuvad Dirhamisse plaanitava veekeskuse tasuvusse

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on teinud esialgse otsuse toetatada Läänemaale Dirhami sadamasse plaanitava veekeskuse rajamist 2,25 miljoni euroga. Samas tekib küsimus, kas aastas kuni sajale tuhandele külastajale mõeldud keskus tasub end hõredalt asustatud Loode-Eestis ära ja kas mereloomade turistidele eksponeerimine on ikka eetiline.

Meritähe nimelises kolmekorruselises rajatises oleks veepark, mitut liiki kaladele mõeldud akvaariumid ja 15 meetri sügavane bassein, kus saab allveelaevaga sukelduda. Kõik see maksab kokku 5 miljonit eurot, millest 2,25 miljonit peaks tulema EAS-i käest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

EAS-i turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso hinnangul ei ole turistidel pikk maa sõita Dirhamisse.

"Tegelikult on see ju autosõiduga poolteist tundi ja kui keegi tuleb Tallinnat või Eestit külastama ja kas või ka ööbib Tallinnas, siis pooleteisttunnine väljasõit kuhugi pereatraktsiooni juurde, kus veeta terve päev, ei ole liiga palju," selgitas ta.

Sadama omaniku sõnul on nad suutnud kasvatada viimase 12 aasta jooksul sadamakülaliste arvu mitmekümnekordselt ja ta usub, et veekeskuse valmides kerkib see number veelgi ning projekt tasub end ära.

"Dirhami sadamat külastas võib-olla aastas 500 turisti, laevasid oli siin 10-50. Täna on meil tuhat huvijahti, mis külastab ja hinnanguliselt 15-20 000 külastajat on aastas," ütles Meritähe veekeskuse projektijuht Mart Vahtel.

Plaan eksponeerida eksootilisi kalu nagu haid tõi kaasa selle, et arvukas hulk loomakaitseorganisatsioone tegi EAS-ile ühisavalduse, kus nad kritiseerivad ookeaniloomade tehistingimustes pidamist ja paluvad projekti toetamist tõsisemalt kaaluda.

Tarmo Mutso kinnitas, et loomade heaolu peab vastama rahvusvahelistele nõuetele ja sellel hoitakse kindlasti silm peal.

"See on ka meie eeldus, et kui nüüd antud projekt läheb nii-öelda põhitaotluse faasi, kus tänase eelotsuse pealt saab kinnituse põhitaotlus, siis jälgime kindlasti seda väga selgelt, et järgitakse häid tavasid ja reegleid kõiges, mis on seotud loomadega," ütles Mutso.

Kui kõik läheb plaanipäraselt loodab Dirhami sadama omanik Meritähe veekeskuse valmis saada 2019. aasta suveks.