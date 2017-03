Vseviov: polariseerumine Trumpi suhtes näib USA-s süvenevat

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey kinnitas esmaspäeval esmakordselt, et FBI uurib Venemaa võimalikku sekkumist eelmise aasta presidendivalimistesse ning Moskva võimalikku koostööd president Donald Trumpi kampaaniameeskonnaga.

Vseviovi hinnangul on Comey teade löök Trumpile, kes on väitnud, et mingeid sidemeid Venemaaga pole olnud.

"Siin oli kaks olulist uudisväärtuslikku momenti. Üks oli see, et esimest korda FBI direktor kinnitas, et on käimas uurimine, mis käsitleb Venemaa võimalikke seoseid Trumpi kampaaniameeskonna mõningate liikmetega. /.../ Teine, ma arvan, lähipäevadel kindlasti meedias domineeriv uudis oli tema hinnang, et mingit informatsiooni vähemalt FBI käsutuses selle kohta, et Barack Obama oleks Trumpi kampaaniameeskonda või peakorterit Trump Toweris pealt kuulanud, ei ole," rääkis Vseviov "Välisilmas".

Tema hinnangul süveneb USA-s polariseerumine Trumpi toetajate ja vastaste vahel.

"Ameerikaga on täna üldiselt üldse nii, et pea iga päev toob uue võimsa narratiivi muutuse. Need, kes on Trumpi toetajad, tundub, sellest ei heitu, vaid toetavad teda veel enam, ja need, kes on tema oponendid ja vastased, saavad veel enam kinnitust, et tuleb olla vastaline. Ehk see polariseerumine, mulle näib, süveneb," selgitas ekspert.

"Ma ei oska öelda, kui palju see mõjutab USA välispoliitikat, mis on paljuski siiski jäämäe veealuses osas toimuv ja professionaalide elluviidav, aga Ameerika poliitikas on kindlasti suhteliselt turbulentsed ajad. Ma arvan, et täna rääkida mingisugusest läbimurdest näiteks Venemaa suunal, on juba ainuüksi meedias toimuva pärast, Ameerika sisepoliitikas toimuva pärast erakordselt keeruline, ükskõik millisel Ameerika poliitikul," lisas ta.