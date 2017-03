Kesknädal: palume Kaitseliidult vabandust ja toimetame edaspidi paremini

8. märtsil ilmus Kesknädalas lugu Propastopi blogist, mis on pälvinud palju vastukaja. Kahjuks on Kesknädala artikkel tahtmatult solvanud kaitseliitlasi, mis kindlasti polnud ajalehe eesmärk. Vabandan Kesknädala toimetuse nimel siiralt kaitseliitlase Urmas Oti, Kaitseliidu ja kõigi teiste ees, keda antud lugu häiris.

Kinnitan, et Kesknädal hindab Eesti kaitseliitlasi ja nende tänuväärset tööd propagandasõja võtete paljastamisel väga kõrgelt. Vabatahtlik tegevus on alati olnud meie jaoks tervitatav ning eriti niivõrd olulises valdkonnas nagu riigikaitse. Sama põhimõtet jagab väga selgelt Eesti Keskerakond, mille liikmete hulgas on ka palju kaitseliitlasi.

Kesknädala toimetus annab endast parima, et edaspidi artikleid põhjalikumalt toimetada ning tagada, et lehte ei sattuks eksitavaid ega kedagi solvavaid arvamusi. See on õppetund, mida võtame täie tõsidusega. Kesknädala peatoimetajana tänan igasuguse tagasiside ja mõtete eest, kuidas lehte paremaks muuta.

