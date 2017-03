Rahapesuandmebüroo fookus on ennetusel ja tehingute hindamisel

Rahapesu andmebüroo juhi Madis Reimandi sõnul jõuavad rahapesuskeemid büroo tähelepüanu alla tagantjärele, mistõttu büroo fookus on enetusel ja ülekannetega seotud tehingute hindamisel.

Reimand rääkis Postimehele, et büroo ja uurimisasutuste töö teeb keeruliseks see, et rahapesu tõestamiseks tuleb ära näidata otsene seos ja raha päritolu eelkuriteost.

"Kui skeem on rahvusvaheline ja eelkuritegu on toime pandud välisriigis, võtab palju aega selle kohta infot saada ning paljudel juhtudel ei ole üldse võimalik siduda kindlat summat kindla kuriteoga," nentis ta.

Reimand lisas, et kui riiki kasutatakse transiitmaana, on raha tavaliselt edasi kantud enne seda, kui tuleb kuriteovihje.

Ülemaailmne uurivate ajakirjanike rühm koos Venemaa ajalehega Novaja Gazeta avaldas kolm aastat kestnud uurimistöö tulemused, millest selgub, kuidas rahvusvahelised pangad pesid üle 20 miljardi dollari Venemaa raha ning Eesti kaudu liikus kokku 1,6 miljardit dollarit kriminaalse päritoluga raha ja suurem osa sellest läbi Danske panga Eesti filiaali.

Panga Eesti filiaali juht Ivar Pae tunnistas, et neil oli probleeme rahapesu tõkestamise meetmete ja monitooringu süsteemiga.

Ajakirjanduslik uurimistöö paljastas, kuidas raha liikus Venemaalt Ida-Euroopa pankadesse ja sealt edasi Vene võimudega tihedalt seotud ärimeesteni.