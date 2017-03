5 uudist, mida teada täna hommikul

Täna toimub Edgar Savisaare ja temaga koos kohtu all olevate ettevõtjate kohtuasjas teine eelistung. Sama kohtuasja raames on süüdistus esitatud ka Keskerakonnale ja Priit Kutserile.

Tänasel eelistungil võtab kohus seisukoha eelmisel eelistungil esitatud taotluste kohta ning osapooltel on võimalus esitada uusi. Kriminaalasja avaistung toimub 12. juunil.

Edgar Savisaare kaitsja vandeadvokaat Oliver Nääs kinnitas reedel, et tema kliendid kokkuleppemenetluse peale ei lähe.

Keskerakonna peasekretär Jaak Aab ütles, et erakond ei välista kokkuleppele minemist. Süüdistus Keskerakonnale on esitatud ühes episoodis, mis on otseselt seotud endise esimehe Edgar Savisaare otsuste ja toimingutega.

Riigikogu majanduskomisjon arutab täna huvigruppidega alkoholimüüki ja -reklaami piirava seaduseelnõu muudatusi.

Majanduskomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on komisjonile laekunud 11 arvamust ettevõtetelt ja organisatsioonidelt, mida eelnõu mõjutab.

Valitsuse eelnõus kavandatud alkoholiseaduse muudatused puudutavad alkoholimüüki, alkohoolse toote esitlust ja järelevalvet. Alkohoolsete jookide nähtavust kaupluses vähendatakse, piiratakse alkoholireklaami sisu ja kujundust, müüjat kohustatakse veenduma, et alkoholi ostja on täisealine.

Koka sõnul arutatakse majanduskomisjonis huvigruppide arvamusi, et alkoholiseaduse muudatused oleksid põhjendatud ja toimiksid inimeste tervise hüvanguks.

Ning riigikogus arutatakse kilekottide kasutamise piiramist

Riigikogus on kolmandal lugemisel valitsuse algatatud eelnõu, millega võetakse Eesti õigusesse üle kilekottide kasutamist piirav direktiiv.

Sellega soovitakse 2019. aasta lõpuks vähendada õhukeste kilekottide kasutamist 90 kilekotini inimese kohta aastas. 2025. aasta lõpuks soovitakse sama number tuua 40-ni.

Seaduse jõustumisel tuleb poodides ostjatele pakkuda kilekottide kõrval ka teisi pakendamise võimalusi, mida juba ka tehakse. Näiteks pakutakse paber-, riide- ja võrkkotte, ka korduvkasutatavaid plastikkotte. Alates 2019. aastast keelatakse poodides suuremate kilekottide tasuta jagamine, need on peamiselt müügikampaaniate ajal ostude jaoks antavad kilekotid.

Šoti parlament vaeb järgmised kaks päeva, kas iseseisvuda

Šoti parlamendis algab kahepäevane debatt valitsusjuht Nicola Sturgeoni üleskutse üle korraldada uus rahvahääletus Ühendkuningriigist lahkulöömise küsimuses.

Parlament kiidab kolmapäeval peetaval hääletusel Sturgeoni üleskutse tõenäoliselt heaks. Sturgeon ütles laupäeval oma Šoti Rahvuspartei kongressil, et poolautonoomse Šoti parlamendi tahe peab võitma. Ta püüab uut referendumit läbi suruda enne, kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust.

Sturgeoni partei on Edinburghis 129 kohalises Šoti parlamendis oma 63 mandaadiga napis vähemuses, ent vasakpoolsed rohelised on lubanud oma kuue kohaga Sturgeoni toetada.

Vikerraadio joonistab kuulajate abiga end maailmakaardile

Kursoriga punastel nuppudel liikudes näeb eile kogutud tervitusi.

Vikerraadio tähistab 3. aprillil 50. sünnipäeva. Suurte pidustuste saatel tahab raadio panna maailmakaardile enda fännid. Selleks oodatakse tervitusi kogu maailmast tekstis, videos või fotos aadressile viker@err.ee. Kaarti uuendatakse iga päev kella 13 paiku.

Ennelõuna on pilvine ning sajab vihma ja lörtsi. Pärastlõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, rannikul puhanguti 15 m/s, pärastlõunal pöördub järk-järgult edelasse. Õhutemperatuur on 2..7°C.

Allikas: Ilmateenistus