Suri endine Põhja-Iiri esimese ministri asetäitja McGuinness

67. eluaastal surnud McGuinness lahkus poliitikast tänavu jaanuaris, viidates raskele haigusele ja suhete halvenemisele rivaalitseva Demokraatlik-Unionistliku Parteiga (DUP).

"Teatame sügava kurbusega oma sõbra ja seltsimehe Martin McGuinnessi surmast täna öösel," teatas Sinn Féin avalduses.

BBC andmetel suri McGuinness haruldasse südamehaigusse.

Sinn Féin keeldus jaanuarist nimetama McGuinnessile järeltulijat tüli tõttu DUP-iga, kellega erakond jagab valitsusvõimu. See tõi kaasa kohalikud valimised, kus Sinn Féin saavutas suurt edu. Erakonnad on praegu ummikseisus, mis tähendab, et Briti valitsus võin kehtestada Põhja-Iirimaa üle otsevõimu.