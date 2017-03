Šoti parlamendis algab debatt iseseisvusreferendumi asjus

Parlament kiidab kolmapäeval peetaval hääletusel Sturgeoni üleskutse tõenäoliselt heaks, vahendasid ERR-i teleuudised.

Sturgeon ütles laupäeval oma Šoti Rahvuspartei kongressil, et poolautonoomse Šoti parlamendi tahe peab võitma.

Ta püüab uut rahvahääletust läbi suruda enne, kui Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust.

Sturgeoni partei on Edinburgh'is 129-kohalises Šoti parlamendis oma 63 mandaadiga napis vähemuses, ent vasakpoolsed rohelised on lubanud oma kuue kohaga Sturgeoni toetada.

Šotimaa esimene minister ja Šoti Rahvuspartei (SNP) juht Nicola Sturgeon teatas 13. märtsil, et ta taotleb luba korraldada uus iseseisvusreferendum.

Sturgeoni sõnul võiks uus iseseisvusreferendum toimuda kõige varem 2018. aasta sügisel ja kõige hiljem 2019. aasta kevadel.

Edinburghis kõne pidanud esimese ministri sõnul nõuab iseseisvusreferendumi korraldamist praegune olukord, mille mitte muutmine pole lihtsalt võimalik. 2014. aasta iseseisvusreferendumil hääletas 55 protsenti šotlastest Suurbritannia koosseisu jäämise poolt. Mullusel Brexiti-referendumil toetas enamus šotlasi (62 protsenti) EL-i jäämist ning Šotimaa iseseisvust pooldavad poliitikud nagu Sturgeon on korduvalt rõhutanud, et Brexit muudab märkimisväärselt seniseid tingimusi.

Sturgeoni sõnul peaks uus iseseisvusreferendum toimuma 2018. aasta sügise ja 2019. aasta kevade vahel, sest sellel ajal peaksid läbirääkimiste käigus selguma Ühendkuningriigi EL-ist lahkumise tingimused.

Breixi-läbirääkimised peaksid eelduste kohaselt kestma paar aastat ning riik lahkuks liidust seega 2019. aasta kevadel.

Sturgeon märkis, et šotlaste peab olema võimalus langetada valik Londoni poolt pakutud "karmi Brexiti" ja iseseisvuse vahel. Šotimaa valitsus on seisukohal, et nemad peaksid igal juhul jääma EL-i siseturu liikmeks.

Suurbritannia valitsus ja tooride poliitikud on varem avaldanud arvamust, et teist Šoti referendumit pole enam vaja.

Suurbritannia peaminister Theresa May hinnangul oleks Šoti iseseisvusreferendumi korraldamine enne Euroopa Liiduga Brexiti-leppe sõlmimist vastutustundetu tegu, millega ükski valitsus ei saaks nõustuda.

Sisuliselt näeb protseduur ette seda, et kõigepealt küsib Sturgeon Šotimaa parlamendilt heakskiitu taotleda Westminsterilt luba referendumi korraldamiseks. Kui Edinburghis asuv parlament ja hiljem ka Londonis asuv Suurbritannia parlament oma heakskiidu annavad, saab korraldada seaduslikult siduva tulemusega referendumi. Asjaolu, et heakskiitu on vaja ka Londonis asuvalt parlamendilt ning et Ühendkuningriigi valitsusel on võimalik plaani ette kuhjata ka erinevaid juriidilisi tõkkeid, tähendab seda, et Sturgeoni plaani teoks tegemine ei pruugi eriti lihtne olla.