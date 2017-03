Nordica hakkab lendama Hamburgi, Göteborgi, Peterburisse

Esimese tegutsemisaasta eesmärgiks võetud 15 miljoni eurone kahjum kujuneb Nordica juhtide kinnitusel tegelikult väiksemaks, ent täpsed majandustulemused avaldatakse hiliskevadel.

Aastase Nordica brändi all tegutsemise jooksul on viimase poole aastaga parandatud oma tulemusi nii lendude toimumise osakaalus kui 15-minutises täpsuses.

Nordica on seadnud eesmärgiks 99 protsendi lendude toimumise, ent jaanuaris-veebruaris on toimunud kõik lennud ehk tulemus on sajaprotsendiline. Varasemalt, kui sõltuti teistest lennufirmadest, kes Nordica brändi all lende opereerisid, oli tulemus eesmärgist madalam, sest võimalust ise seda juhtida ei olnud.

15-minutises lennuaja täpsuses on seatud eesmärgiks 85 protsenti ehk just nii palju lende peaks toimuma sellise täpsusega. Jaanuaris eesmärk ka saavutati, veebruari tulemused ületasid seda.

Reisijate arvu statistika kajastab Nordica ja LOT-i reisijaid kokku, mistõttu on jaanuari-veebruari klientuur umbes 50 protsenti kõrgem kui aasta tagasi samal ajal.

Nordica pälvis märtsi alguses IOSA standardi, mis on IATA (rahvusvaheline lennutranspordi ühendus) ohutus- ja kvaliteedimärgis. See tähendab, et Nordica lendude ohutus ja kvaliteet on rahvusvaheliselt auditeeritud ja sertifitseeritud.

Uued sihtkohad

Kõik uued sihtkohad on sellised, kuhu varasemalt on Tallinnast lennata saanud, ent mõnda aega on olnud paus.

Kevadest alustab Nordica hooajalisi lende Hamburgi. 16. maist 3. oktoobrini opereeritaval liinil lennatakse kolm korda nädalas.

Rootsi suuruselt teise linna Göteborgi lisanduvad lennud 8. augustist kuuel hommikul nädalas.

Peterburi lendudega alustab Nordica 15. maist, sinna lennatakse 2-3 korda päevas.

Kokku on Nordical suvehooajal 19 sihtkohta. Jätkuvad möödunudsuvised hooajalised lennud ka Nizzasse, Rijekasse jm-le. Suvised lennusagedused tihenevad, nädalas tuleb juurde 33 lendu.