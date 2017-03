Laienemisvolinik: Türgi liitumine EL-iga muutub "aina ebareaalsemaks"

Türgi alustas liitumiskõnelusi EL-iga 2005. aastal, kuid bloki riigid tunnevad üha suuremat muret president Recep Tayyip Erdoğani autoritaarsusse kaldumise pärast. Viimastel nädalatel on diplomaatilised pinged järsult kasvanud tüli tõttu Hollandi ja Saksamaa piirangute pärast Türgi ametiisikutele korraldada neis riikides põhiseadusreferendumi kampaaniaüritusi.

Hahn ütles teisipäeval Saksa päevalehele Bild, et rangeid liitumiskriteeriume arvestades "on Türgi juba mõnda aega EL-ist üha enam eemaldunud". Volinik lisas, et kui Ankara kiiresti kurssi ei muuda, "muutub liikmesus aina ebareaalsemaks".

Türgi: Euroopa ei tohiks langeda "fašismilõksu"

Türgi valitsus hoiatas esmaspäeval Euroopat "fašismilõksu" langemise eest ning kaitses Euroopa Liidu liidreisd vihastanud võrdlusi Natsi-Saksamaaga.

"Me kuuleme fašismi ja natsismi marsisamme," ütles asepeaminister Numan Kurtulmus Ankaras ajakirjanikele. "Selle vastu tuleb midagi ette võtta. Ütleme seda selleks, et Euroopa ei langeks fašismilõksu."

Merkel: Saksamaa võib keelata Türgi kampaaniaüritused

Saksa kantsler Angela Merkel hoiatas esmaspäeval, et kui Ankara ei lõpeta natsisolvanguid, võib Berliin keelata Türgi poliitikute tulevased kampaaniaüritused riigis.

Merkel rõhutas, et solvangud peavad lõppema ning Saksamaa jätab endale õiguse "rakendada kõiki vajalikke meetmeid", muu hulgas ka juba loa saanud kampaaniaürituste tühistamine.

Türgi president Recep Tayyip Erdoğan süüdistas nädalavahetusel Merkelit "natsimeetodite" kasutamises pärast seda, kui Saksa kohalikud ja liidumaade võimud keelustasid mitu kampaaniaüritust, mis olid suunatud toetuse kogumiseks presidendi volituste laiendamiseks16. aprilli Türgi referendumil.

Merkel ütles esmaspäeval, et säärased kommentaarid "rikuvad kõiki tabusid ega arvesta nende kannatusi, keda natsid tapsid ja taga kiusasid".

Merkel rõhutas ühisel pressikonverentsil Saksamaal viibiva Jaapani peaministri Shinzo Abega, et Türgi poliitikud saavad Saksamaal esineda vaid kooskõlas Saksamaa põhiseadusega.