Nüüdsest võivad kinnisvara hinnata vaid kutselised hindajad

Muudatus on seotud laenuandjatele kehtestatud määruse jõustumisega, millega lisandusid elamukinnisvara eksperthinnangu koostamisele täiendavaid nõuded.

Määruses on kirjas, et kinnisvara hindaja peab olema piisavate teadmiste, kogemuste ja oskustega ning piisavalt sõltumatu krediidi andmise otsuse tegemise protsessist, et anda objektiivne ja erapooletu hinnang kinnisvara väärtusele. Kinnisvara hinnatakse kooskõlas vara hindamise hea tavaga, mille aluseks on ühtne ja väljakujunenud turupraktika.

Kui siiani oli kodu ostmisel lubatud selle ülevaatus ja eksperthinnangu koostamine kõikidel hindajatel, siis alates 21. märtsist tohib seda teha vaid kutseline hindaja, juhul kui on soov pangast kodulaenu võtta. Eksperthinnangu võib kinnitada ainult kutseline hindaja, kellele on kutseseaduse alusel antud välja 6. taseme kinnisvara hindaja või 7. taseme vara hindaja kutse. 5. taseme ehk kinnisvara nooremhindaja tasemest selleks ei piisa.

Kutseline hindaja on füüsiline isik, kellele on antud kutsekvalifikatsioon ja väljastatud kutsetunnistus.

Vara hindaja on kõrgeima tasemega hindaja, kes koostab ja kinnitab kõikide vara liikide hindamisaruandeid. Lisaks juhendab ta madalama taseme hindajaid nende töös.