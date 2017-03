Uuring: nii mehed kui naised tajuvad tööalast diskrimineerimist üha enam

Samal ajal, kui traditsioonilisi soorolle toetavad hoiakud on elanikkonnas vähemuses ja ka vähenenud, tunnetatakse naiste rolli ühiskonnas endiselt halvemana, selgub sotsiaalministeeriumi tellitud uuringust "Soolise võrdõiguslikkuse monitooring 2016". Samuti toob uuring välja, et kokkupuuted sooliselt ebavõrdse kohtlemisega tööle kandideerimisel on sagenenud nii meeste kui naiste puhul.