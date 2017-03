EL korraldab Brexiti-teemalise tippkohtumise 29. aprillil

Euroopa Liidu tippkohtumine, kus arutatakse Suurbritannia lahkumist EL-ist, leiab aset 29. aprillil ehk kuu aega pärast päeva, mil London on lubanud liidust lahkumise protsessi ametlikult alustada, vahendas BBC.

Suurbritannia valitsus teatas esmaspäeval, et Ühendkuningriik käivitab Lissaboni leppe artikli 50 ehk Euroopa Liidust lahkumise menetluse 29. märtsil. Otsusest teavitas liitu Briti saadik Brüsselis Tim Barrow.

Downing Streeti teatel oodatakse pärast artikli 50 käivitamist, et ülejäänud 27 EL-i liikmesriiki lepiksid kokku oma tingimustes ning annaksid esialgse vastuse 48 tunni jooksul.

Valitsus soovib pressiesindaja sõnul alustada läbirääkimisi niipea kui võimalik, kuid aktsepteerib täiesti, et 27 liikmesriiki vajavad aega oma positsioonide kokku leppimiseks.

Referendumist, kus 51,9 protsenti britte toetas EL-ist lahkumist ja 48,1 protsenti oli selle vastu, on möödas üheksa kuud. Kõnelused liidust lahkumise ja edasiste suhete asjus ei saa alata enne, kui Suurbritannia on ametlikult EL-i oma lahkumisest teavitanud.

Kui ametlikus ajakavas kokku lepitud kaheaastane lahkumiskõneluste periood ka tegelikkuses selle ajaga suudetakse lõpule viia, peaks britid EL-ist välja astuma 2019. aasta märtsis.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Margaritis Schinas on kinnitanud, et Komisjoni poolt on kõik Brexiti-läbirääkimisteks valmis.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk on öelnud, et EL esitab 48 tunni jooksul pärast artikli 50 käivitamist Brexiti-läbirääkimiste kavandi.