Luunjas avaldati meelt valla iseseisvuse toetuseks

Hommikul Luunja vallamaja juurde kogunenud inimestest peaaegu kõigil oli midagi Tartu linnaga ühinemise vastu öelda. Kardetakse nii mõndagi, vahendasid ERRi raadiouudised.

"Näiteks talvine teedehooldus. Kui täna meil lükatakse teed lahti suitsust suitsuni ehk hoovini, siis Tartu linnas näeme, et ka äärelinn on talvel tihti lumest lahti lükkamata, mis tähendab, et meil enam talve teedehooldus ei ole sellise kvaliteediga nagu ta praegu on," ütles meeleavaldusel osalenud Kaire Vahejõe.

Samuti tõi ta välja, et praegu võetakse hoovivärava eest lapsed koolibussi peale ja viiakse kooli, aga kohalikud kardavad, et Tartu linna all seda enam ei tehtaks. "Sellist personaalset lähenemist ei saa enam olema," nentis Vahejõe.

Kui Tähtvere vald peab Tartuga juba tasapisi ühinemisläbirääkimisi, siis Luunja vald läbirääkimislaua taha istunud ei ole, mis sest, et valitsus vallale sellise ettepaneku tegi.

Ka Luunja vallavanem Aare Anderson usub, et omavalitsusel õnnestub iseseisvana jätkata.

"See peabki ju sõltuma väga palju ja eelkõige just kohalikest tingimustest, kuidas see omavalitsus on endaga hakkama saanud, milline on tema kasvupotentsiaal, kas elanikkond kahaneb või kasvab. Meil saab juba lähitulevikus kindlasti 5000 elaniku piir täis, põhikriteerium saab täidetud. Ja lõpuks kõige tähtsam on see, mida arvab kohalik kogukond - sellest tuleb lähtuda," lausus Anderson.

Pisut pärast kella kümmet, kui hakkajamad meeleavaldajad olid ligi pool tundi oodanud, saabus peaminister Jüri Ratas.

"Teil on täna ju aega vähemalt kuni 15. maini oma põhjendused välja tuua ja valitsusel on aega 15. juunini teha lõppotsus. Arvan, et see on piisavalt pikk aeg seda tõsiselt kaaluda ja arutada volikogus ja arutada inimestega. Olen alati ka riigikogus väga tõsiselt võtnud omavalitsustes käimist, täna ka siin," lausus Ratas.

Kaugemale kui haldusreformi ajakava, ta oma sõnavõtuga ei jõudnudki. Küsimusele, millised peaksid olema argumendid, mis lubaksid vallal iseseisvalt jätkata ka siis, kui piisavat hulka inimesi vallas ei ela, vastas peaminister, et õnneks kehtib Eestis põhimõte, et omavalitsused on autonoomsed ja peaminister ei kirjuta ühelegi omavalitsusele otsuseprojekte ja eelnõusid ette.

"Nii et kohalik kogukond teab seda kõige paremini. Tänane valitsus usaldab omavalitsusi ja võtab neid kui partnereid," ütles Ratas.