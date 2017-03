SDE ja Reformierakond peavad üldkogu juunis

Üldkogu toimumise peab otsustama erakonna juhatus ja kinnitama volikogu. SDE peasekretär Kristen Kanarik ütles ERR-ile, et juhatus ja volikogu kogunevad lähiajal. Üldkogul toimuvad esimehe, juhatuse, volikogu ja teiste juhtorganite valimised.

Kanarik märkis, et SDE on iga kahe aasta tagant korraldanud ka sisevalimised, kuid nende läbiviimine on veel otsustamata. Ta lisas, et üldkogul ei kinnitata ka valimisnimekirjade esinumbreid, vaid see on piirkondade otsustada koostöös erakonna keskkontoriga.

SDE esimehena jätkab ilmselt Jevgeni Ossinovski, kuid veel pole teada, kas talle vastaskandidaate üle seatakse. "Üldkogul on vastavalt kehtivale korrale võimalik seda teha, eks siis paistab," sõnas Kadarik.

Reformierakonna peasekretär Tõnis Kõiv ütles ERR-ile, et Reformierakonna juunis toimuval korralisel üldkogul esimehe ja juhatuse valimist ei toimu, kuna seda tehti alles jaanuaris. Kavas on kinnitada aastaaruanne ja volikogus ette valmistatavad põhikirja muudatused. Üldkogu toimumise koht ja kuupäev on veel lahtised.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) üldkogu toimub 9. aprillil Tartus, samal nädalavahetusel koguneb Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) volikogu, kes otsustab nende üldkogu toimumise aja.

Vabaerakonna üldkogu leiab aset 23. aprillil Tartus Eesti Rahva Muuseumis, esimeheks kandideerimisest on teatanud Artur Talvik ja Jevgeni Krištafovitš.

Möödunud aasta lõpus kongressil Jüri Ratase esimeheks valinud Keskerakond sel aastal kongressi korraldada ei kavatse. Järgmine Keskerakonna kongress toimub kõige varem järgmisel aastal, ütles Keskerakonna pressiesindaja.