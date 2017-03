Dortmundi raudteejaamas plahvatas piletiautomaat, üks inimene hukkus

Saksamaal Dortmundi raudteejaamas plahvatas teisipäeva varahommikul piletiautomaat. Esialgsetel andmetel põhjustas plahvatus ka ühe inimese surma, kuid juhtumi täpsemad asjaolud on alles selgitamisel.

Varahommikul leiti 31-aastase mehe surnukeha ooteplatvormilt kohast, kus oli plahvatanud piletiautomaat. Kuigi lahkamistulemused pole veel teada, usub prokuratuur, et mehe surma põhjustas just nimelt piletiautomaadi plahvatus, vahendas The Local.

Bahnhof Scharnhorst: Mann stirbt bei Sprengung von Fahrkarten-Automat - erste Infos: https://t.co/QXzhF6C6Wj pic.twitter.com/GqiRxzSEv8 — RN Dortmund (@RN_DORTMUND) March 21, 2017

Tugevast paugust Dortmundi Scharnhorsti raudteejaamas teatati võimudele öötundidel ning politseinikud jõudsid sündmuskohale kella 4.20 ajal, kinnitas politsei pressiesindaja.

Ooteplatvormilt leidsid politseinikud täielikult hävinud piletiautomaadi ning raskelt vigastatud mehe, kes hoolimata kaaskodanike ja kiirabitöötajate pingutustest peagi suri.

Sündmuskohal peeti politsei poolt küsitlemiseks kinni ka üks 26-aastane mees, kes selgitas, et tundis 31-aastast meest ning et oli temaga juhuslikult raudteejaamas kohtunud.

Raudteeliiklus piirkonnas peatati juhtunu tõttu mitmeks tunniks.

Juhtumi täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kui esialgne versioon kinnitust leiab, poleks tegu esimese korraga, kui viimastel aastatel keegi Saksamaal mingi automaatse masina plahvatuse tõttu surma saab.

Näiteks 2015. aasta detsembris hukkus Münsteri linnas üks mees kondoomiautomaadi plahvatuse tagajärjel. Samas polnud siis tegu masinast endast tingitud plahvatusega, vaid mehel ei õnnestunud liikuda ohutusse kaugusse pärast seda, kui ta oli kondoomiautomaadi külge isetehtud lõhkeseadeldise kinnitanud - plahvatanud kondoomiautomaadi tükk tabas meest pähe. Väidetavalt soovisid mees ja tema kaaslased saada automaadist kätte nii kaupa kui ka raha.