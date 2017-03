Prantsuse minister astus oma laste palkamisega seotud kriitika tõttu tagasi

Peaminister Bernard Cazeneuve kutsus teisipäeval Le Roux' aru andma, kuna ajakirjanduses ilmus info, et tema tütred olid abidena töötanud kokku 24 lühiajalise lepingu alusel, vahendas The Local.

Lühiajalised lepingud olid sõlmitud aastatel 2009-2016, mil ministri tütred õppisid keskkoolis ja ülikoolis, teatas Prantsuse satiiriline telesaade "Quotidien".

"Mu tütred on minu heaks töötanud, eriti koolivaheaegade ajal, kuid mitte kunagi püsivalt," ütles minister.

Parlamendiabi keskmine vanus on Prantsusmaal 40.

Bruno Le Roux teatas teisipäeva õhtul, et astub skandaali tõttu ametist tagasi. Ta ütles, et esitas president François Hollande'ile lahkumisavalduse, kuna tundis, et see on tema kohustus. Samas eitas ta, et oleks midagi valesti teinud.

Samal ajal on juba mitu kuud käinud skandaal ümber presidendiks kandideeriva Francois Filloni, kes maksis oma abikaasale paljude aastate vältel samuti abina töötamise eest palka, ehkki tegelikkuses naine tööd ei teinud. Märtsis esitati Fillonile ka ametlik süüdistus ning teda kahtlustatakse muu hulgas riigi raha väärkasutamises.

Reutersi teatel ei olnud Prantsuse prokuratuur, kes selliste juhtumitega tegeleb ning ka Filloni uurimise algatas, Le Roux teemal kommentaariks kättesaadav.

Prantsusmaal ei ole parlamendiliikmetel keelatud oma pereliikmeid palgata.