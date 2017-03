USA esindajatekoja spiiker tuleb Lätti või Leetu

Londoni The Times kirjutas, et vabariiklane Ryan peaks külastama Leedut, kuid diplomaadi ütlesid BNS-ile, et Ryan võib valida külastamiseks hoopis Läti.

USA Vilniuse saatkonna pressistašee ütles BNS-ile, et saatkond ei tea kavandatavast visiidist midagi.

Ryani tuleku eesmärk on rõhutada vaatamata uue presidendi Donald Trumpi avalduste vastuolulisusele USA Baltimaadele antud lubaduste muutumatust.

Ryan väisab ringreisi käigus Londonit, Brüsselit ja Poolat.

Vähem kui kahe aasta eest käis Leedus Ryan eelkäija John Boehner.