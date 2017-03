IAEA: Põhja-Korea tuumaprogramm on jõudnud uude faasi

Amano ütles Wall Street Journalile, et Põhja-Korea tuumavõimsust kasvatatakse.

"Olukord on väga halb. See on liikunud uude faasi," ütles Amano. "Kõik asjaolud viitavad faktile, et Põhja-Korea liigub edasi nagu nad kuulutasid," lisas ta.

Amano märkis, et Pyongyang on kiiresti laiendanud oma uraani rikastamise ja plutooniumi tootmise tehaseid ning väljendas kahtlust diplomaatilise lahenduse saavutamise suhtes.

Ärevus Pyongyangi sõjaliste ambitsioonide suhtes on kasvanud pärast mitut raketi väljalennutamist ja tuumakatsetust eelmisel aastal. Tänavu märtsi alguses tulistas Põhja-Korea välja neli raketti, öeldes, et tegemist on harjutusega rünnakuks USA sõjaväebaaside vastu Jaapanis.

Möödunud nädalavahetusel katsetas Põhja-Korea ka uut võimsat raketimootorit. Samal ajal toimus USA välisministri Rex Tillersoni Aasia visiit. Lõuna-Koreas viibides ütles Tillerson, et Washington lõpetab kannatalikkuse poliitika Põhja-korea suhtes.

Põhja-Korea on pikalt soovinud välja töötada raketti, mis oleks võimeline tabama USA maismaad.