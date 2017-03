Ukraina ajakirjanik: Manafort varjas Janukovitši parteilt saadud raha

Uued dokumendid võivad taas päevakorrale tuua küsimused Manaforti ning Janukovitši sidemete kohta. Viimane on end Venemaal varjanud alates sellest, kui läänemeelsed ta 2014. aastal võimult kukutasid, ning Ukrainas on ta korruptsioonisüüdistuste tõttu tagaotsitav, vahendas Washington Post.

Manafort, kes töötas Janukovitši Regioonide Partei heaks ligi kümme aastat, astus Trumpi kampaaniajuhi kohalt tagasi mullu augustis, kui tema nimi kerkis esile seoses Janukovitši partei tehtud salajaste maksetega kokku 12,7 miljoni dollari ulatuses. Manafort on raha saamist eitanud.

Värsked dokumendid ilmusid välja kõigest mõni tund pärast seda, kui senati luurekomitee küsitles Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktorit James B. Comeyt võimalike sidemete kohta Trumpi kampaania ja Moskva vahel. Kuulamine puudutas ka Manaforti tööd Janukovitši parteile Ukrainas.

Comey keeldus ütlemast, kas FBI teeb Manaforti väidetavate maksete uurimisel Ukrainaga koostööd.

Sergi Leštšenko avaldas koopia Manaforti konsultatsioonifirma blanketile trükitud 750 000 dollari suurusest arvest, mis on esitatud Belizes asuvale ettevõttele 501 arvuti eest. Samal päeval ilmus Manaforti nimi 750 000 dollari suuruse sissekande juurde partei mustaks kassaks peetavas raamatupidamises. Nimekiri leiti partei peakorterist pärast Ukraina revolutsiooni tormilisi sündmusi 2014. aastal.

Leštšenko väitel võltsis Manafort Belize ettevõttele esitatud arve, et 750 000 dollari suurune makse seaduslikuks muuta. Ajakirjanik rääkis Kiievis toimunud pressikonverentsil, et Manafort võltsis arveid, et korrumpeerunud Ukraina riigipealt raha saada.

Dokumendid sai Leštšenko enda sõnul Manaforti endiste büroode uutelt rentnikelt Kiievis. Dokumendid olid seifis ja nende autentsust tõendab Manaforti allkiri ja ettevõtte pitser.

Leštšenko teada ei ole Ukraina võimud dokumentide asjus ametlikku uurimist algatanud ning ta keeldus kommenteerimast, kas ta on dokumentidest USA õiguskaitsjatega rääkinud.

Manafort aitas luua poliitilist strateegiat, mille abil Janukovitš pärast 2004. aasta valimistel lüüasaamist taas võimule tõusis. Janukovitši parteid on süüdistatud sidemetes Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.