Prantsuse minister asus Macroni toetama

Prantsuse valitsuse nooremminister Barbara Pompili teatas, et toetab presidendivalimistel tsentristist liberaali Emmanuel Macroni kandidatuuri. Tegemist on esimese ministriga, kes Macronile toetust avaldab.

Vasaktsentristlikusse roheliste erakonda (Parti écologiste) kuuluv Pompili selgitas oma Twitteri kontol, et toetab Macroni viimase euroopameelse valimisprogrammi tõttu. Samuti lähtus minister oma toetusvalikut tehes soovist hoida paremäärmuslikuks peetud Rahvusrinde juht Marine Le Pen võimust eemal, vahendas Reuters.

Prantsusmaa valitsust juhtiva Sotsialistliku Partei ametlik kandidaat on Benoît Hamon, kuid tema võimalused on president François Hollande'i madala reitingu tõttu üsna väikesed. Macron kuulus aastatel 2006-2009 samuti Sotsialistlikku Parteisse ning oli parteituna 2014. aasta augustist 2016. aasta augustini Manuel Vallsi valitsuse majandusministriks. 2016. aasta aprillis algatas ta oma poliitilise liikumise En Marche!, mille eesotsas asus riigipeaks pürgima.

Kuigi mitmed sotsialistidest poliitikud on juba varem Macronile toetust avaldanud, on ministri toetusavaldus siiski märgiline sündmus olukorras, kus Macroni taha on asunud oluline osa sotsialistide senistest valijatest.

Esmaspäeva õhtul leidis aset ka presidendikandidaatide esimene teledebatt, kus arvamusküsitluste kohaselt saatis Macroni mõõdukas edu.

Figaro uuring: Macroni ja Le Peni toetus on esimeses voorus võrdne

Pühapäeval ajalehe Le Figaro tellitud arvamusküsitluse kohaselt on nii Macroni kui ka Le Peni toetus praegu 26 protsendi juures. Neile järgneb paremtsentrist François Fillon 17 protsendiga. Kahe vasakpoolse kandidaadi seis on samuti võrdne - nii Hamoni kui ka Jean-Luc Mélenchoni toetus on 12 protsenti.

Varasemates hiljutistes uuringutes on esikoht antud Le Penile ja teine koht Macronile. Teises voorus aga prognoositakse Macroni selget võitu. Teises voorus suudaks uuringute kohaselt Le Peni võita ka kunagine favoriit Fillon.

Presidendivalimiste esimene voor toimub 23. aprillil ja teine voor - ehk heitlus kahe tugevama kandidaadi vahel - 7. mail.