Uudistepäeva kokkuvõte 21. märtsil

Oliver Nääs. Foto: (Siim Lõvi/ERR)

Keskerakonna endise esimehe ja Tallinna linnapea ametist kõrvaldatud Edgar Savisaare kaitsjast vandeadvokaadi Oliver Nääsi sõnul tuleb Savisaare osas kriminaalmenetlus tema tervisliku seisundi tõttu lõpetada.

Nääs esitas teisipäevasel eelistungil Harju maakohtus taotluse Savisaare suhtes menetluse lõpetamiseks, kuna ta on pöördumatult haigestunud ja ei ole võimeline kohtumenetluses osalema.

Juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse sõnul ei ole senine asjade käik näidanud, et Savisaarel oleksid väga tõsised terviseprobleemid, sest seni polnud kaitsja sellist taotlust esitanud.

"Savisaar on tööle võetud Keskerakonna ajaloonõunikuks ning ta kohtub valijatega," märkis Evestus ja lisas, et vajadusel saab kohus alati kutsuda kiirabi, kui see peaks vajalikuks osutuma.

Nääs taotles ka juhtiva riigiprokuröri Steven-Hristo Evestuse taandamist, kuna ta on kaitsja hinnangul kohtueelse menetluse jooksul olnud erapoolik. Kohus seda ei rahuldanud.

Foto: Shutterstock/ERR fotokollaaž.

Foto: Shutterstock/ERR fotokollaaž.

Samal ajal, kui traditsioonilisi soorolle toetavad hoiakud on elanikkonnas vähemuses ja ka vähenenud, tunnetatakse naiste rolli ühiskonnas endiselt halvemana, selgub sotsiaalministeeriumi tellitud soolise võrdõiguslikkuse monitooringust. Samuti toob uuring välja, et kokkupuuted soolise diskrimineerimisega tööl on sagenenud nii meeste kui naiste seas, seda eelkõige suurenenud teadlikkuse tõttu.

Autor: Delfi

Seoses Euroopa Liitu viimastel aastatel tabanud rändekriisiga tahetakse Eestiski välja töötada eelnõu, millega võimaldataks riiki suunduva massilise põgeniketulva korral politseil kasutada hädaolukorra lahendamiseks kiiresti meetmeid, mida seadused ette ei näe.

Massiline sisseränne tähendaks Eestis olukorda, kus riiki saabub suur arv teisest riigist pärit välismaalasi, kel pole siin viibimiseks seaduslikku alust või kes on esitanud rahvusvahelise kaitse taotluse. Hädaolukorraks peetakse Eestis seda, kui tuleb vastu võtta vähemalt 300-500 põgenikku kahe nädala jooksul.

"Põgenike massilise sisserände korral suureneb hüppeliselt politsei- ja piirivalveameti, kaitsepolitseiameti ja halduskohtute koormus ning kasutusele tuleb võtta täiendavad kinnipidamise kohad," seisab eelnõu väljatöötamiskavatsuses.

Autor: Euroopa Parlament/Creative Commons

Riigikogu kiitis 68 poolt- ja kuue vastuhäälega heaks pakendiseaduse muutmise seaduse, mis piirab oluliselt õhukeste kilekottide kasutamist.

Seadus näeb ette keelata alates 2019. aastast poodides suuremate kilekottide tasuta jagamine. Esmajoones puudutab see müügikampaaniate ajal ostude jaoks massiliselt jagatavaid kilekotte. Kehtima jääb erand, mille järgi tohib kasutada väiksemaid õhukesi kilekotte lahtise toidukauba esmaseks pakendamiseks, näiteks liha või köögiviljade ostmisel või hügieeni otstarbel kilepakendis piima ostmisel.

Euroopa Liit on kilekotiprobleemi püüdnud lahendada juba pikemat aega. Probleemi lahendamiseks on EL-is vastu võetud kilekottide kasutamist piirav direktiiv, mille ülevõtmise tähtaeg Eestis oli juba mullu novembris, kuid selleks ajaks riigikogu seda vastu võtta ei jõudnud.

Valgevene president Aleksandr Lukašenko. Autor: TASS/Scanpix

Valgevene president Aleksandr Lukašenko teatas teisipäeval, et riigis peeti kinni "kümneid võitlejaid", kelle eesmärgiks oli relvastatud provokatsioonide korraldamine.

Lukašenko sõnul oli osa võitlejatest saanud väljaõppe Ukraina territooriumil asuvates treeninglaagrites, vahendasid Belta ja Unian.

Vastates küsimusele, miks on viimasel ajal märgata Valgevenes nn viienda kolonni ja erinevate opositsioonistruktuuride aktiviseerumist, ütles Lukašenko, et tegu polevat erandlike nähtustega, vaid selliseid isikuid olevat tasapisi "õigeks momendiks" ette valmistatud.

"Me oleme juba kinni pidanud kümneid - mitte neid, kes olid bussides, anarhistid maskides -, keda on õpetatud välja relvastatud laagrites. Muide üks laagritest asus Babrujski ja Asipovičy rajoonis. Ülejäänud laagid - Ukrainas. Minu arvates, Leedus või Poolas - kinnitama ei hakka, kuid kuskil seal," rääkis ta.

Nordica Autor: Siim Lõvi /ERR

Nordica hakkab lendama kolme uude sihtkohta. Ettevõtte lendude täpsus on kasvanud ja vastab seatud eesmärkidele, oodatav kahjum kujuneb väiksemaks.

Esimese tegutsemisaasta eesmärgiks võetud 15 miljoni eurone kahjum kujuneb Nordica juhtide kinnitusel tegelikult väiksemaks, ent täpsed majandustulemused avaldatakse hiliskevadel.

Aastase Nordica brändi all tegutsemise jooksul on viimase poole aastaga parandatud oma tulemusi nii lendude toimumise osakaalus kui 15-minutises täpsuses.

Nordica on seadnud eesmärgiks 99 protsendi lendude toimumise, ent jaanuaris-veebruaris on toimunud kõik lennud ehk tulemus on sajaprotsendiline. Varasemalt, kui sõltuti teistest lennufirmadest, kes Nordica brändi all lende opereerisid, oli tulemus eesmärgist madalam, sest võimalust ise seda juhtida ei olnud.

15-minutises lennuaja täpsuses on seatud eesmärgiks 85 protsenti ehk just nii palju lende peaks toimuma sellise täpsusega. Jaanuaris eesmärk ka saavutati, veebruari tulemused ületasid seda.

Foto : Wikipedia

USA keelas teisipäevast süle- ja tahvelarvutite pardalevõtmise kümnest Lähis-Ida lennujaamast Ühendriikidesse startivatel lendudel, hoiatades, et äärmuslased plaanivad rünnata reisilennukeid elektroonikaseadmetesse peidetud pommidega.

Kõrgete ametiisikute teatel on kaheksa riigi üheksale lennufirmale antud alates teisipäeva hommikust 96 tundi aega, et keelata mobiiltelefonist suuremate seadmete pardalevõtmine. Keeld kehtib otselendudel Ühendriikidesse ning laieneb ka mängukonsoolidele. Kõik seadmed on võimalik ära anda pagasisse.

Saudi Airlines ja Royal Jordanian teavitasid juba varem oma kliente, et käsipagasis ei saa kaasa võtta suuremaid elektroonikaseadmeid kui mobiiltelefon.

Tõnu Mikiver, 2005 Autor: Postimees/Scanpix

Meie seast lahkus 73-aastasena näitleja Tõnu Mikiver (02.08.1943-21.03.2017).

Tõnu Mikiver töötas aastatel 1965–1977 Noorsooteatris ning 1977. kuni 2007. aastani oli ta näitleja Eesti Draamateatris. Ta on astunud üles ka paljudes filmides, nende seas näiteks "Eestlanna Pariisis", "Punane elavhõbe", "Verekivi" ja "Inimesed sõdurisinelis".

Lisaks näitlejatöödele on tuntud ka Tõnu Mikiveri hääl. Ta on lugenud teksti paljudele dokumentaalfilmidele ning tema hääl kõlab ka aastaid teleekraanidel jooksnud sarjas "Kodus ja võõrsil".

Autor: Sanofi Pasteur/Creative Commons

Kuigi teoorias peaks teadus pakkuma maailmast moonutamata pilti, pole oma tööde avaldamisel teadlastel kallutatusest pääsu, näitab tuhandeid uurimusi koondav analüüs. Tööst nähtub, et probleemidest ollakse samas teadlikud, mis avab võimaluse nende mõju vähendamiseks.

"Me ei peaks saatma avalikkusele sõnumit, et teadus on katki. Mingit kriisi pole minu arvates olemas. Pigem on meil viimaks vahendid ja tahe selle kallutatuse uurimiseks. See on esimene samm probleemidele lahenduse leidmiseks. Teadus tervikuna on heas seisus ja toimib," rõhutas uurimus juhtivautor ja Stanfordi ülikooli vanemteadur Daniele Fanelli usutluses ERR Novaatorile.

ILM HOMME: pilvine ning sajab vihma ja lörtsi

Ennelõuna on pilvine ning sajab vihma ja lörtsi. Pärastlõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu lakkab. Puhub kagu- ja lõunatuul 5–11, rannikul puhanguti 15 m/s, pärastlõunal pöördub järk-järgult edelasse. Õhutemperatuur on 2–7 °C.