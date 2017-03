Videod: Navalnõi kinnitas, et rünnakud briljantrohelisega teda ei peata

Venemaa opositsiooniliider Aleksei Navalnõi langes pühapäeval Altai krais presidendivalimiste kampaaniat tehes värvirünnaku ohvriks. Kremli-kriitikute pihta rohelise värvi viskamine on Venemaal juba levinud "komme" ning sarnase rünnaku ohvriks on langenud ka teised opositsiooni esindavad poliitikud ja aktivistid.

Vahejuhtum leidis aset Barnauli linnas, kui Navalnõi tänaval liikunud inimestega suhtles. Ootamatult viskas üks mees Navalnõile näkku apteekides müüdavat ja antiseptikas kasutatavat briljantrohelist (зелёнка). Aine on ohutu, kuid seda on väga raske maha pesta ning see on ka põhjus, miks seda Kremli-vastaste "märgistamiseks" kasutatakse, vahendasid BBC, Yle jt.

Navalnõi ei lasknud end aga rünnakust heidutada ning avaldas ka sotsiaalmeedias video, kus juhtunust teada andis.

Opositsiooniliider avaldas arvamust, et ehk loodeti Kremlis, et ta loobub "rohelise näo" tõttu videote avaldamisest. "Kuid neid teen ma kindlasti, sest nüüd vaatab neid veel rohkem inimesi. See mind ei peata," rõhutas ta.

Samuti kutsus 2018. aasta presidendivalimistel kandidaadiks pürgiv ja sel puhul ringreisil olev Navalnõi Venemaa inimesi üles osalema kuu lõpus mitmel pool toimuvatel korruptsioonivastastel meeleavaldustel.