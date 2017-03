Meditsiinitöötajad ja minister kinnitasid rahastuse suurendamise vajadust

Tervishoiusektori esindajad tutvusid teisipäeval Ossinovski plaaniga tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse tagamiseks.

"Nii tervishoiusektor, ministeerium kui ka haigekassa on ühisel seisukohal, et tervishoiu rahastamist on vaja suurendada," ütles Ossinovski pressiteate vahendusel.

"Tervishoiu täiendav rahastamine peab parandama ravi kättesaadavust ja järjepidevust, et tagada inimestele õigeaegne kvaliteetne arsti- ja õendusabi," lisas ta.

Ministri sõnul on valmisolek olemas ka tervishoiutöötajate palgatõusuks vastavalt riikliku lepitaja ettepanekule tänavu aasta alguses.

"Leppisime kokku, et tervishoiusektor ootab ära valitsuse otsused riigieelarve strateegia kohta tänavu aprillis. Seejärel saab sõlmida kollektiivleppe ning tagasiulatuvalt 1. aprilli seisuga tagada ka tervishoiutöötajate palgatõusu," selgitas Ossinovski.

Kohtumisel osalesid arstide liidu, tervishoiutöötajate kutseliidu, haiglate liidu, kiirabi liidu, perearstide seltsi, õdede liidu ning haigekassa ja sotsiaalministeeriumi esindajad.